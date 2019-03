Francken reageert op uitspraken De Block rond de humanitaire visa

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) roept op om het ‘gerecht zijn werk te laten doen en niet te vervallen in politieke spelletjes’.

Francken reageert daarmee op de uitspraken van zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld). Zij stelde vanmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een administratief rapport voor over de humanitaire visa die Francken destijds heeft toegekend.

‘Het systeem van mijn voorganger is ontspoord en de misbruiken die aan het licht zijn gekomen, zijn daarvan een onvermijdelijk gevolg’, zei De Block onder meer.

In een mededeling aan het persbureau Belga verwijst Francken naar ‘de uitvoerige toelichting die hij heeft gegeven tijdens de hoorzitting in de commissie’. Hij blijft ‘ten volle’ achter de reddingsoperaties uit Syrië staan. ‘Dat bood namelijk de enige mogelijkheid om de Christelijke minderheidsgroep die onder dreiging van dood leefde in veiligheid te brengen.’

‘Als er uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat er door een bepaalde persoon misbruik gemaakt werd van het systeem, dan moet dat streng bestraft worden’, zegt Francken.

Hij betreurt dat zijn opvolgster ‘en anderen in het dossier dit op dit moment voor electorale doeleinden gebruiken’. Francken roept op ‘om het gerecht zijn werk te laten doen, en niet te vervallen in politieke spelletjes’.