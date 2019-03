‘Ik lees zijn afscheidsbrief nog elke dag en denk: zeveraar.’

Wat richt de liefde zoal aan – ten goede en ten kwade? Journaliste Eva Berghmans zoekt het uit in de reeks ‘Leve De Liefde’. Een aantal verhalen in die reeks worden nu ook een podcast. Vandaag: het verhaal van Karlijne. Zij vond en verloor de liefde.

Een subtiele M staat op de wijsvinger van Karlijnes rechterhand getatoeëerd. Een postuum eerbetoon aan de man die ‘het licht aandeed’ in haar leven. ‘Ik houd me recht met de gedachte dat hij erop vertrouwde dat ik het hier wel alleen zou aankunnen.’

Credits

Stem Max De Moor | Tekst Eva Berghmans | Stemactrice Tine Laureyns | Audioproductie Brecht Plasschaert en Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

Over Hart&hoofd

Hart&Hoofd, op donderdag, maakt het persoonlijk. Deze podcast gaat over de kleine grote dingen des levens. En de grote kleine – die ook. Met gedachten bij gevoelens. Gevoelens bij gedachten. En verhalen over al wat er in een mensenleven zoal te ervaren valt. Max De Moor is uw gids.