Trumps ex-campagneleider Manafort krijgt 3,5 jaar extra celstraf

Paul Manafort, de gewezen campagneleider van president Donald Trump, is woensdag veroordeeld tot een bijkomende celstraf van 43 maanden. Samen met de eerdere straf van 47 maanden die hij vorige week kreeg, moet hij dus 7,5 jaar de cel in.

De federale rechtbank veroordeelde Manafort voor twee aanklachten van samenzwering. De veroordeling vloeit voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar inmenging door Rusland in de kiescampagne van Trump in 2016.

Manafort werd onder meer aangeklaagd voor het verbergen van tientallen miljoenen dollars die hij had ontvangen van pro-Russische partijen in Oekraïne na het verrichten van lobbywerk. De 69-jarige Manafort had schuldig gepleit.

Voor hij in 2016 chef werd van de Trump-campagne, werkte Manafort als lobbyist in Oekraïne.

Vorige week had een federale rechter de man al veroordeeld tot 47 maanden cel wegens fiscale fraude en bankfraude. Een relatief lage straf, aangezien de officiële richtlijnen voor strafvordering voor zulke vergrijpen tussen 19 en 24 jaar liggen.