Kompass Klub moet vier maanden sluiten op bevel van burgemeester

Kompass Klub moet vier maanden de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bekendgemaakt. Kompass kan wel nog in beroep gaan tegen die beslissing.

‘Na beoordeling van het gehele dossier heb ik beslist om ten aanzien van Kompass Klub een verplichte en volledige sluiting van 4 maanden als bestuurlijke maatregel op te leggen. Deze maatregel komt op basis van ernstige aanwijzingen dat er zich in Kompass Klub herhaaldelijke illegale druggerelateerde activiteiten voordoen, waardoor de openbare rust en veiligheid in het gedrang komt.’

Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq woensdag. De club, recent nog verkozen tot beste nachtclub van ons land, was het voorwerp van een onderzoek nadat er eind januari een medewerker overleed aan ‘een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een voorafgaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis’.

Volgens De Clercq moet de tijdelijke sluiting ‘Kompass Klub toelaten haar organisatie te versterken en te professionaliseren’. ‘Na 2 maanden is er de mogelijkheid voor Kompass Klub om door middel van een nota aan te tonen welke initiatieven werden ondernomen om op een verantwoorde en aanvaardbare manier verder uit te baten, waarna de situatie kan worden geëvalueerd en de maatregel eventueel kan worden heroverwogen.’

23 dealers

Jens Grieten van Kompass club is niet te spreken over de beslissing van de stad. ‘We hebben altijd goed samengewerkt met de stad om het drugsprobleem zo klein mogelijk te maken’, zegt Grieten. ‘Kompass is heel veel gecontroleerd en hoe meer je controleert, hoe hoger de cijfers. Van de 23 dealers die hier zijn opgepakt, waren er 18 op aangeven van het personeel van Kompass. Dan zeggen dat dit een plaats is waar zomaar drugs kunnen worden gebruikt, is veel te kort door de bocht.’

Kompass kan nog in beroep gaan tegen de beslissing en is dat ook van plan. Of de club dit weekend opengaat, kan de uitbater nog niet zeggen. ‘Maar we zitten niet stil en zijn volop bezig met het zoeken naar andere locaties. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met andere clubs in ons land.’

‘Ik weet niet of we nog een toekomst hebben in Gent’, gaat Grieten verder. ‘Er zijn andere steden genoeg die openstaan om wel het nachtleven te ondersteunen. Ik stel me vragen bij de beslissing van burgemeester De Clercq. Moet een liberale burgemeester ondernemerschap niet aanmoedigen? De beslissing om ons vier maanden te doen sluiten is niet bepaald liberaal. Waarom niet samen een actieplan uitwerken?’