Nederland zal CO2-belasting voor bedrijven invoeren

De Nederlandse regering zal de industrie meer laten betalen voor vervuilende activiteiten. Tegelijk worden de energielasten voor burgers verlaagd. Premier Mark Rutte hoopt zo de Nederlandse klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.

Nederland wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat is ongeveer 48,7 megaton aan broeikasgassen. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek woensdag echter dat de bestaande plannen van de regering-Rutte niet volstaan om dat doel te halen.

Bovendien zouden door het plan alle inkomensgroepen in het land er op achteruitgaan, bleek dan weer uit berekeningen van het Centraal Planbureau. De gemiddelde Nederlander zou tegen 2030 tot een half procent aan inkomen verliezen door de maatregelen die in het klimaatplan werden vooropgesteld.

Premier Rutte kondigde woensdag daarop aan dat hij de burgers zoveel als mogelijk wil ontzien door de lasten op de energierekening te verlagen. Als compensatie zou er voor de bedrijven ‘een verstandige heffing’ op CO2-uitstoot komen.

‘Eerlijke verdeling’

Rutte erkent dus dat de oorspronkelijke verdeling niet goed was, en zegt dus meteen toe de plannen aan te passen. ‘De energierekening mag niet teveel bij de huishoudens terechtkomen. We willen een eerlijke verdeling’, klonk het woensdag op een persconferentie.

De industrie zal een grotere bijdrage moeten leveren om ervoor te zorgen dat in 2030 de uitstoot met 49 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990. ‘We willen de rommel die we hebben veroorzaakt niet doorschuiven naar de volgende generatie’, zei Rutte. De bedoeling van de CO2-heffing is ervoor te zorgen de klimaatdoelen te halen, maar wel zo dat bedrijven niet naar het buitenland vertrekken. ‘Je wil niet dat bedrijven weggaan’, vervolgde de Nederlandse premier. De opbrengst van de belasting zal dienen voor vergroening van de industrie.

VVD aanvankelijk tegen

GroenLinks, de Socialistische Partij SP en de sociaaldemocratische PvdA waren voor een CO2-heffing, terwijl het christendemocratische CDA tegen was. Ook de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte was aanvankelijk tegen de heffing, omdat die de bedrijven met hogere lasten zou opzadelen. Rutte is nu echter toch bereid het plan door te voeren.

De regering-Rutte moet het klimaatakkoord tegen eind volgende maand definitief goedkeuren.