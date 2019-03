1.614 gedode everzwijnen in 2018. In 2017 waren het er 1.549. In 2016 912 en in 2015 ‘maar’ 578. Gaan we verder terug in de tijd dan komen we in 2006 bij twee neergeschoten evers en in 2007 bij 65.

Vorig jaar werden in Vlaanderen 1.614 everzwijnen doodgeschoten, waarvan ruim driekwart in Limburg. Niet genoeg, zeggen de jagers. Veel te veel, antwoordt een natuurgroepering.

1.614 gedode everzwijnen in 2018. In 2017 waren het er 1.549. In 2016 912 en in 2015 ‘maar’ 578. Gaan we verder terug in de tijd dan komen we in 2006 bij twee neergeschoten evers en in 2007 bij 65.

De stijging is indrukwekkend. Deels heeft dat te maken met de middelen die de jagers nu mogen inzetten. ‘En met de samenwerking met alle actoren op het veld’, zegt Ludo Fastré van de Hubertusvereniging Vlaanderen.

‘Ook de natuurverenigingen zoals Natuurpunt, Limburgs Landschap en uiteraard ook Natuur en Bos zijn mee. Waar het nu op aankomt, is die samenwerking optimaliseren. De voorbije twee jaar waren try-outs. In 2019 gaat het erop aankomen. Een cijfer plakken op hoeveel evers er dan wel geschoten moeten worden, is moeilijk. Omdat we niet weten hoeveel everzwijnen er effectief zitten.’

Volgens de kenner moet het aantal geschoten everzwijnen nog omhoog voor we mogen zeggen dat we de populaties in de hand hebben. ‘Alleen is dat niet zo eenvoudig. De everzwijnen doen het hier door het milde klimaat heel goed. Ze vinden veel eten. En dat het al enkele jaren op rij een goed mastjaar is, betekent heel veel eikels en noten. Dat eten ze veel liever dan wat er aan de voederplek bij de hoogzit (vanwaar geschoten wordt, red) ligt. Een

Foto: philippe pergens

everzwijn schieten blijft daarom moeilijk. Hoe het er dit jaar uit zal zien, kunnen we nog niet voorspellen. Maar als het eens een minder mastjaar wordt, gaan er zeker meer everzwijnen worden geschoten. Dan laten ze zich makkelijker lokken’, legt Fastré uit.

Waar volgens de jager het eerst werk van moet worden gemaakt, is de opmars van het wilde zwijn richting Zuid-Limburg. ‘Het kanaal zijn ze al langer overgestoken, maar de E313 nog niet overal. De kleine doorsijpelingen, die moet worden gestopt. En dan moeten we kijken wanneer het afschot in neerwaartse lijn gaat. Studies uit het buitenland leren ons dat de populatie dan in de hand gehouden kan worden’, besluit Fastré.

Landschap vzw is het fundamenteel oneens

Jan Loos van Landschap vzw _ een vereniging die weliswaar een flink stuk kleiner is dan het bekendere Natuurpunt – is het helemaal niet eens met de zienswijze van de Hubertusvereniging: ‘De bejaging van wilde zwijnen biedt geen enkele oplossing voor het vermeende “everzwijnenprobleem”.’

Volgens Loos willen de jagers gewoon kunnen jagen, liefst met drukjachten.

Landschap vzw vindt dat de everzwijnen een plaats hebben in onze natuur. ‘Door hun wroetgedrag creëren ze kiemplekken en zorgen ze voor spontane bosuitbreiding en bosverjonging. Wellicht creëren everzwijnen meer nieuw bos - en dan bedoelen we écht natuurlijk bos - dan de overheid en alle natuurverenigingen samen.’

En de overpopulatie? Volgens Loos kunnen de wilde zwijnen een oplossing zijn voor de wolven August en Naya die nu te vaak overschakelen op een schapenmaaltijd.