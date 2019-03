Thomas Vanderveken controleert alle fake news

Het trio Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren gaat voortaan als Factcheckers door het leven.

1 FACTCHECKERS

Eén, 20.40 uur

Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren controleren alles wat ruikt naar fake news, indianenverhalen, kwakzalverij en patchoeli.

2 IN BED MET JOHN EN YOKO

NPO 2, 21.25 uur

De bed-ins van Lennon & Ono dateren uit 1969, u zult er dit jaar dus wellicht nog meer over vernemen. Het historische magazine Andere tijden van de VPRO wijdt er vanavond al een reportage aan.

3 MISDAADDOKTERS

Canvas, 21.20 uur

Laatste aflevering van de gesmaakte reeks gesprekken met wetsdokters en gerechtspsychiaters. Interessant om te observeren is dat interviewer Gilles De Coster in De Mol exact hetzelfde sérieux aan de dag legt als hier.

4 TERZAKE

Terzake staat (uiteraard) in het teken van de Brexit: Lia van Bekhoven laat haar licht schijnen op de laatste stand van zaken. Daarna een studiogesprek met Hylke Vandenbussche, hoogleraar economie aan de KU Leuven.

Daarnaast ook nog aandacht voor het klimaatakkoord in Nederland en een reportage over de leegloop van het platteland in Frankrijk.

5 PANO

Eén, 21.25 uur

Duidingsmagazine met reportages over de grote thema’s van deze tijd. Vandaag: De overvolle weg. We fietsen met alsmaar meer, maar meer plaats op de weg is er niet. Met als gevolg: conflict tussen fietsers en automobilisten. Maar helaas ook slachtoffers. Reporter Pascale Mertens stapte op de fiets voor een onderzoek.

6 VAN GILS & GASTEN

Eén, 22.05 uur

Geert Noels en Kamal Kharmach leggen uit waarom je beter niet bij een groot bedrijf werkt en wat de ideale plaats is om geld te verdienen. Verder nog aan tafel bij Lieven Van Gils: Nora Gharib, die een boek schreef over jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien, en Meyrem Almaci over de zoektocht naar extra geld om het klimaat te redden. De muzikale gast is Mahalia.