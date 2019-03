Bolletjestrui maar net geen etappezege voor Thomas De Gendt in Parijs-Nice, alleen Magnus Cort Nielsen is sneller

Magnus Cort Nielsen heeft de vierde en langste etappe in Parijs-Nice gewonnen. Na 212 zware kilometers tussen Vichy en Pélussin was hij de snelste van vier koplopers die waren overgebleven van de vlucht van de dag. Ook Thomas De Gendt reed een ganse dag voor het peloton uit: hij pakte onderweg de bolletjestrui van beste klimmer maar werd in de sprint voor de dagzege uiteindelijk tweede. Michal Kwiatkowski wordt de nieuwe leider, Philippe Gilbert staat derde in het klassement.

De vierde etappe in deze Parijs-Nice was niet enkel de langste, met vijf hellingen die meetellen voor de bergprijs was dit zelfs een kleine Luik-Bastenaken-Luik. In het lokale rondje van 20 km lag nog de Côte de Chavenay (3.100 meter lang klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9 procent) en ook de aankomststrook steeg licht.

Een zware rit dus, en dan is Thomas De Gendt moeilijk te bedwingen. Hij sprong mee in de vlucht van de dag en maakte indruk onderweg: op de hellingen onderweg verzekerde hij zich van de bolletjestrui.

Samen met de overgebleven medevluchters Magnus Cort Nielsen (AST), Alessandro De Marchi (CPT) en Giulio Ciccone (TFS) bleef hij tot in de finale ook meedoen voor de dagzege. Cort Nielsen sprong van de kop echter weg van zijn kompanen, De Gendt werd tweede op duidelijke afstand van de machtige Deen. Geen derde ritzege in Parijs-Nice dus voor onze landgenoot die zich kan troosten met de bolletjestrui.

Michal Kwiatkowski erft de gele leiderstrui van Dylan Groenewegen, logischerwijze ver achteruit geslagen. Luis Leon Sanchez wordt tweede, Philippe Gilbert derde.

