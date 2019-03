Nu een Brexit-deal alweer afgeketst is in het Britse parlement, staan de zenuwen strak gespannen aan de overkant van het Kanaal. Het bedrijfsleven houdt zijn hart vast. ‘Er is geen tijd te verliezen, ...

Het lijkt wat op hamsteren: Vlaamse bedrijven vullen hun Britse voorraden aan in afwachting van de uitkomst van de Brexit. ‘Met alle goederen die al ter plaatse zijn kunnen we even voort als het chaos wordt.’

Nu een Brexit-deal alweer afgeketst is in het Britse parlement, staan de zenuwen strak gespannen aan de overkant van het Kanaal. Het bedrijfsleven houdt zijn hart vast. ‘Er is geen tijd te verliezen,’ liet de Europese ondernemersorganisatie, BusinessEurope, weten in een kort maar bezorgd klinkend communiqué. ‘We zijn vijftien dagen verwijderd van Brexit-dag,’ liet voorzitter Pierre Gattaz optekenen. ‘Bedrijven bereiden zich voor, maar de onzekerheid knaagt. Een no-deal zal de kosten doen oplopen en tot beslissingen leiden die niet meer terug te draaien zijn. Wij vragen de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en een scenario zonder akkoord van tafel te vegen. No-deal betekent chaos.’

Ook Vlaamse bedrijven zien de bui hangen. ‘Vandaag was het al prijs voor onze chauffeurs. Drie uur aanschuiven in Calais door stiptheidsacties van de Franse douaniers. Als dat de nieuwe dagelijkse realiteit wordt, stevenen we af op een ramp’, zucht Mathieu Vander Paelt, bestuurder van Mattheeuws Transport uit Veurne.

Het Verenigd Koninkrijk is goed voor zowat een kwart van zijn activiteiten en een harde Brexit zou hier ook hard aankomen. ‘Niemand is daar echt klaar voor. Aan de Russische grens een dag moeten wachten voor je documenten in orde zijn, dat zijn we gewend. Maar naar Engeland? Dat is onvoorstelbaar.’

Volle magazijnen

Mattheeuws Transport probeert nu zo veel mogelijk vrachtwagens gevuld met goederen en grondstoffen al in het VK te posteren. ‘Zo proberen we voor onze klanten een dreigende productiestop te voorkomen. We hebben daar op twee sites vier hectare ruimte voor gezocht, al blijft de vergunning voor de laatste twee hectare uit. Niemand durft nog een beslissing nemen bij de Britse overheid. De rechtsonzekerheid is enorm.’

Ook bij de tapijtgroep Balta, met hoofdkwartier in Sint-Baafs-Vijve, hebben ze hun Britse voorraden aangevuld, bij wijze van buffer. ‘Onze magazijnen in het VK liggen vol’, zegt woordvoerder Geert Vanden Bossche. ‘We kunnen de dienstverlening aan de klant indien nodig van daaruit organiseren.’ Groot-Brittannië is goed voor net geen twintig procent van Balta’s activiteiten.

Balta heeft zijn douaneformaliteiten op een rijtje dankzij een certificaat en heeft alles afgetoetst met zijn logistieke partners. ‘Nieuw is dat niet voor ons,’ zegt Vanden Bossche. ‘We deden al zaken met niet-EU-landen. Maar wij kunnen delen in de klappen als er grote opstoppingen ontstaan aan de grenzen door spelers die niet in orde zijn. Ook wij zijn op het ergste voorbereid. Al blijven we hopen op uitstel of zelfs afstel.’

De fabrikant van diepvriesgroenten Ardo in Ardooie probeert het hoofd koel te houden. ‘Wij zijn uitgegaan van een harde Brexit en denken dat we behoorlijk goed voorbereid zijn,’ laat ceo Jan Haspeslagh weten. ‘Het VK wordt een derde land, zoals de VS of Canada, waar we nu al werken. Met een digitale verwerking van alle grensformaliteiten hopen we de rompslomp zo klein mogelijk te houden.’

Ardo had al een grote opslagplaats in het Kentse Ashford, nabij de Chunnel. Daar stockeert het de voorraden voor de Britse markt. In deze tijden van onzekerheid komt die opslagcapaciteit aardig van pas. ‘Stel dat de grens geblokkeerd raakt, dan kunnen we nog weken, als het moet zelfs maanden voort’, aldus Haspeslagh.