Mitchelton - Scott pakt ploegentijdrit Tirreno-Adriatico, enkele favorieten krijgen minuut aan de broek

Mitchelton - Scott heeft woensdag de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Australische ploeg van Adam Yates bleek op het 21.5 kilometer tellende parcours in Lido di Camaiore 7 seconden sneller dan Team Jumbo-Visma van Primoz Roglic en 22 seconden sneller dan Team Sunweb van Tom Dumoulin. De Australiër Michael Hepburn kwam als eerste over de meet en is de eerste leider. Daar kon zelfs een overstekende vrouw met een hond niks aan veranderen. Enkele favorieten zoals Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang en Thibaut Pinot verloren al een minuut en lijken na één dag al uitgeschakeld voor de eindzege.

Bekijk hier onze digitale wielergids.

LEES MEER.Ook Greg Van Avermaet kreeg tijdens ploegentijdrit te maken met overstekende toeschouwers: “Gelukkig reed ik op kop en zag ik hem”

De openingsploegentijdrit van Tirreno-Adriatico heeft niet teleurgesteld. Door het gebrek aan stevige cols in de achtdaagse rittenkoers was de 21,5 kilometer lange ploegenchrono rond Lido di Camaiore meteen richtinggevend voor de rest van de week. En enkele favorieten mogen na amper 22 minuten koersen al een dikke streep trekken door hun ambities voor het eindklassement. Vincenzo Nibali en Rohan Dennis bijvoorbeeld, die met Bahrain-Merida flink teleurstelden en een dikke minuut verloren. Ook Thibaut Pinot (58 seconden), Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko (1 minuut 13 seconden) zullen over een week allicht niet met de bekende drietand van Neptunus poseren in San Benedetto del Tronto.

Het meeste dramatische verging het BORA - Hansgrohe. De ploeg van Peter Sagan verloor onderweg twee renners (Rafal Majka en Oscar Gatto) toen die op een overstekende toeschouwer botsten (lees meer). Ook Michelton-Scott kreeg in zijn laatste kilometer af te rekenen met een onvoorzichtige vrouw die op wandel was met haar hondje, maar dat kon de Australische formatie toch niet verhinderen om in laatste instantie het ongenaakbare Team Jumbo-Visma van de troon te stoten.

Michelton-Scott dook uiteindelijk zeven seconden onder de toptijd van Jumbo-Visma en zo begint kopman Adam Yates met een kleine bonus op Primoz Roglic aan de tweede etappe. Yates gunde ploegmakker Michael Hepburn overigens de blauwe leiderstrui. Team Sunweb van Tom Dumoulin gaf 22 seconden toe op Michelton-Scott. Aanzienlijk, maar nog niet fataal. Dan heeft Team Sky met Tour-winnaar Geraint Thomas en Wout Poels meer werk op te knappen. De Engelse formatie verloor woensdag 47 kostbare seconden.

En de Belgische teams? Deceuninck - Quick-Step had de pech om vroeger dan de concurrentie - en dus in de regen - aan de slag te moeten. De wereldkampioen ploegentijdrijden werd vierde op 37 seconden. Julian Alaphilippe zal dus moeten aanvallen als hij deze Tirreno wil winnen. Lotto-Soudal vloekte dan weer dat het onderweg Carl Frederik Hagen met een lekke band verloor, maar onder impuls van een beresterke Victor Campenaerts beperkten Tim Wellens en Benoot de schade tot 54 seconden. Wellens en Benoot kunnen in de Quick Step-jongens een bondgenoot vinden de komende dagen.

Rituitslag

1. Mitchelton - Scott 22:25

2. Team Jumbo - Visma +7

3. Team Sunweb+22

4. Deceuninck - Quick-Step+37

5. Team Sky+47

6. Lotto - Soudal+54

7. EF Education First+56

8. Groupama - FDJ+58

9. Israel Cycling Academy+1:05

10. Bahrain - Merida+1:10

11. CCC Team+1:12

12. Trek - Segafredo+1:13

13. Astana Pro Team

14. UAE Team Emirates+1:19

15. Movistar Team+1:32

16. Team Dimension Data+1:34

17. Team Katusha - Alpecin+1:38

18. Gazprom - RusVelo+1:40

19. Cofidis, Solutions Crédits+1:54

20. BORA - hansgrohe+1:57

21. AG2R La Mondiale+2:01

22. Neri Sottoli - Selle Italia - KTM+2:10

23. Bardiani - CSF+2:41