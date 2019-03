Concurrentiewaakhond krijgt meer tanden

De bijsturing van het Wetboek van economisch recht houdt in dat de concurrentiewaakhond (de Belgische Mededingingsautoriteit BMA) er het belangrijkste wapen bijkrijgt sinds 25 jaar geleden de instelling opgericht werd. De nieuwe verbodsbepaling pakt bedrijven aan die misbruik maken van het feit dat hun leveranciers of klanten in een situatie van economische afhankelijkheid zitten tegenover hen.

‘Het gaat om een derde wapen voor de BMA’, zegt mededingingsspecialist Karel Bourgeois van het advocatenkantoor Allen&Overy. ‘De concurrentiewaakhond was al bevoegd om kartels te sanctioneren en er was ook al een verbod op het misbruik van een machtspositie door bedrijven. Nu komt er een verbod bij op misbruik van economische afhankelijkheid.’ De Belgische concurrentiewet wordt daarmee ook strenger dan de Europese, wat mag.

Misbruik van economische afhankelijkheid kan bestraft worden met een boete van maximaal 2 procent van de omzet. Dat is minder dan inbreuken op de kartelwetgeving, waar de boete tot 10 procent van de omzet kan oplopen. Maar om de drie jaar komt er een evaluatie van het boetepercentage, staat in het wetsvoorstel dat in de parlementaire commissie al goedgekeurd is. Morgen moet het volledig parlement volgen.

Agressieve marktpraktijken

Het parlement gaat meteen nog een drietal grote verbodsbepalingen stemmen. Zo zullen ook onrechtmatige bedingen, agressieve marktpraktijken én misleidende marktpraktijken aangepakt worden. De sanctionering van die inbreuken ligt niet bij de concurrentiewaakhond, maar bij de ondernemingsrechtbank. Daar kan een stakingsvordering ingediend worden. Die bepalingen worden drie maanden na publicatie in het Staatsblad al van kracht, terwijl de uitbreiding van het mededingingsrecht pas na een jaar van kracht wordt.

‘Men wil zo bedrijven de kans geven zich voor te bereiden op de nieuwe wet en hun gedrag aan te passen’, zegt Bourgeois. En ook de concurrentiewaakhond krijgt zo voorbereidingstijd. Maar wie moet nu allemaal schrik hebben om beschuldigd te worden van het misbruiken van economische afhankelijkheid?

Foto: isopix

De oorsprong van het nieuwe wapen komt vanuit de landbouwsector, maar de wet wordt veel breder toepasbaar. Naast de voedingssector gaat het bijvoorbeeld om de sector van detailhandel, onlineplatformen en e-commerce en de horeca. Zo riskeren bijvoorbeeld brouwers die een cafébaas zonder alternatief uitpersen beboet te worden.

In een tiental lidstaten is al werk gemaakt van het aanpakken van misbruik van economische afhankelijkheid. België volgt nu. Het Europese parlement fietst er in de voedingssector ook nog eens tussen met een nieuwe richtlijn die boeren hun marktpositie moet verstevigen tegenover de supermarkt. Lidstaten hebben twee jaar om die om de richtlijn om te zetten, dus het Belgisch wapen zal al eerder van kracht zijn.

Booking.com

De jurisprudentie komt voorlopig vanuit de lidstaten. In Duitsland bijvoorbeeld kreeg Booking.com een procedure aan zijn broek omdat het een ‘beste prijs clausule’ oplegde. Hoteliers mochten hun bedden elders niet goedkoper aanbieden. In Italië loopt een procedure in de sector van krantendistributie.

De jurisprudentie is nog erg beperkt. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) zal proberen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te brengen, zegt Veronique Thirion van de BMA. ‘We willen zo snel mogelijk de contouren van de toepassing definiëren op basis van concrete dossiers. We rekenen daarbij ook op de creativiteit van mededingingsadvocaten’, zegt Thirion. Ze wijst er ook op dat klachten anoniem kunnen overgemaakt worden. Een bedrijf hoeft dus niet te vrezen dat het slachtoffer wordt van een wraakoefening en afgesneden wordt van een product of dienst.

‘De verbodsbepaling creëert een extra tool om misbruiken aan te pakken die niet met misbruik van marktdominantie te maken hebben, maar waar je toch ziet dat de macht tegenover leveranciers of afnemers misbruikt wordt.’

Het volstaat dus niet dat iemand economisch afhankelijk is, er moet ook sprake zijn van misbruik van die afhankelijkheid. In de definitie die de wetgever hanteert staan twee belangrijke criteria, zegt advocaat Bourgeois. De leverancier of afnemer heeft geen redelijk equivalent alternatief beschikbaar binnen een redelijke termijn, onder redelijke voorwaarden en redelijke kosten. En er kunnen voorwaarden opgelegd worden die in normale marktomstandigheden niet zouden kunnen. De BMA zal dat moeten beoordelen.

De wetgever somt in de verantwoording van de wet alvast een aantal factoren op om misbruiken te detecteren. Wat is de relatieve marktmacht van het bedrijf? Voor hoeveel van de omzet speelt de afhankelijkheid? Welke technologie en knowhow bezit de andere speler? Is er een grote bekendheid van het merk? Schaarste van een product? Is het product bederfelijk? Is er sprake van loyaal koopgedrag door consumenten? Hoe zit het met toegang tot essentiële infrastructuur? Kent een speler aan bepaalde partijen kortingen toe waar andere bedrijven in vergelijkbare gevallen verstoken van blijven? Wordt iemand verplicht zich in een positie van economische afhankelijkheid te plaatsen?

Een geweer zonder kogels?

De BMA heeft op papier heel wat wapens om de verbodsbepaling af te dwingen, zoals huiszoekingen en verzoeken om inlichtingen. Maar zo’n onderzoeken vragen ook middelen. ‘Zonder bijkomende middelen dreigt dit ten koste te gaan van onze strijd tegen kartelmisbruik’, zegt Thirion. De ministers Denis Ducarme (middenstand) en Kris Peeters (economie) hadden 3 miljoen euro extra budget toegezegd, maar door de val van de regering komt dat er voorlopig niet. Het is wachten op een volgende regering.

Zwarte lijst

De wetgever ten slotte voert ook een zwarte en grijze lijst in van (juridische) onrechtmatige clausules voor overeenkomsten en breidt het verbod op oneerlijke marktpraktijken uit.

De zwarte lijst is beperkt tot vier verboden bedingen, de grijze lijst handelt over bedingen waarvan vermoed wordt dat die onrechtmatig zijn behoudens bewijs van het tegendeel.

Op de zwarte lijst staan bedingen die een partij onherroepelijk verbinden en waarbij men ook nog eens de voorwaarden inzake uitvoering van de deal moet ondergaan. Bedingen waarbij een bedrijf elk middel van verhaal contractueel uitsluit worden eveneens verboden. Dat geldt ook voor bedingen waarbij een bedrijf eenzijdig een clausule kan interpreteren. ‘Denk aan het manipuleren van rankings door bepaalde zoekmotoren, zonder opgave van objectieve redenen’, luidt de parlementaire tekst.

De grijze lijst handelt bijvoorbeeld over ondernemingen die zonder geldige reden de prijs of voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig wijzigen. Of waarbij contracten stilzwijgend worden verlengd zonder redelijke opzegtermijn. Of een bedrijf dat eigen risico’s afwentelt op de andere contractant. Of een bedrijf dat zichzelf uit de wind probeert te zetten voor zware fouten, of bewijsmiddelen waarop men beroep kan doen inperkt.

Misleidende marktpraktijken, zeg maar onjuiste of zelfs bedrieglijke informatie hanteren om iemand zijn handtekening te krijgen, worden eveneens bestreden. Opvallend is dat een bedrijf dat een sectorale gedragscode niet naleeft eveneens beschuldigd wordt van misleidende praktijken. Misleidende weglatingen kunnen al evenmin. De wetgever bindt ook de strijd aan met agressieve marktpraktijken of partijen voor het blok zetten. Opvallend is dat bezoeken van vertegenwoordigers en telefonische verkoop, waarbij iemand akkoord gaat met een overeenkomst waarvan hij de gevolgen niet direct kan inschatten, ook te boek staan als agressief.