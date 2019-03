De hattrick van Cristiano Ronaldo was trending op tikbarak Twitter, meer dan de Brexit van Theresa May, wist iemand te vertellen. Niet verbazingwekkend, die Brexit sleept zich maar voort, terwijl je Ronaldo ...

De hattrick van Cristiano Ronaldo was trending op tikbarak Twitter, meer dan de Brexit van Theresa May, wist iemand te vertellen. Niet verbazingwekkend, die Brexit sleept zich maar voort, terwijl je Ronaldo van wel wat zaken kunt beschuldigen – belastingontduiking, om het daar bij te houden – maar een slakkengang, neen, daar doet hij niet aan. Bovendien raken mensen van oudsher in vervoering van dingen die omhoog gaan, en dat deed Ronaldo op verbluffende wijze bij zijn beide kopbaldoelpunten, terwijl Mays Brexitplannen de omgekeerde weg volgden: ze werden weer maar eens gekelderd. Neen, je kon dinsdagavond maar beter bij de Oude Dame spelen dan er een te zijn.

De impact van Ronaldo op de kwalificatie van Juventus valt niet te overschatten. Zeker, Atlético Madrid was (ver)zwak(t), en ja, er waren nog uitblinkers bij de Italianen, maar Ronaldo en niemand anders trok Juve over de streep. Met zijn drie doelpunten en misschien nog meer met zijn onwankelbare geloof in eigen kunnen, een heilig vuur dat de schimpscheuten die hij drie weken eerder in Madrid te verduren kreeg helemaal onblusbaar maakten. Een bonfire of the vanities? Dat is het bij Ronaldo altijd wel een beetje, maar zonder die pretentie was er dinsdag geen 3-0, sla er Joost De Vries’ recente essay over de voortstuwende kracht van die karaktereigenschap maar op na.

Als reactie drie weken geleden, na de 2-0 die Atlético met een been in de volgende ronde bracht, spreidde hij vijf vingers tentoon. Dat leek op dat moment een referentie aan het verleden, ‘Ik heb toch maar mooi vijf Champions League-zeges op zak, jullie stumperds van Atlético nul’, maar het was, bleek dinsdag in Turijn, een vingerwijzing naar de toekomst: five and counting.

Hattrickman

Turijn, waar hij exact een jaar geleden als speler van Madrid hartstochtelijk werd toegejuicht omdat hij een fabuleus omhaaldoelpunt maakte, is de plek waar hij heen wilde om in de laatste jaren van zijn carrière onvoorwaardelijke liefde te voelen. Italianen zijn believers, verliezen zich graag in het geloof, zijn goed in aanbidden, de geëxalteerde koppen op de tribune dinsdag hoefden niet onder te doen voor die van Hattrickman himself, of voor die bij een of andere Heilig Bloedprocessie in een godvergeten Siciliaans dorp.

Die blinde passie ontbrak in Bernabéu, bij Real Madrid, waar Ronaldo voor het publiek nooit helemaal tot de galerij der echte groten is toegetreden: meer dan eens kreeg hij er een fluitconcert te verduren, Alfredo Di Stéfano en Zinédine Zidane waren stilistisch niet te evenaren. Nu hij weg is en Real kwakkelt, dicht men hem wel die iconische status toe, een bewijs ex absurdo.

Eeuwige voetbaljeugd

Er zijn flink wat voetballers op de wereld die meer fantasie hebben dan Ronaldo, meer finesse ook, meer rasecht voetbaltalent. Maar er is er geen een die zo behept is met de drang om te scoren. En daar dan ook verbeelding bij aan de dag legt, een ander soort dan die van een nummer tien die in een vol strafschopgebied plots toch een corridor naar een ploegmaat ziet – Ronaldo’s scoredrang is egomaner, heeft niemand anders nodig. Maar verheft de anderen wel. Bij Juventus – geen betere ploegnaam denkbaar voor iemand die sit-upgewijs ook op zijn vierendertigste nog naar de eeuwige voetbaljeugd reikt – is hij meer dan bij Real ploegmaker. En ploegmakker, een mooie evolutie.

Bij de categorie Pelé-Maradona-Messi is er eerst het zien, bij Ronaldo zit de verbeelding hem meer in het willen: ik kan wél bij die bal, zie je hem denken, dat is telkens weer de brandstof. Met die wilskracht versloeg hij dinsdag de zwaartekracht. En in een moeite door Atlético. Een Triumph des Willens – daar zijn die verwrongen koppen op de tribune weer.

Die andere toppers creëren vaak iets uit het niets, puur op inzicht, maken het irreële reëel, het onzichtbare zichtbaar. Ronaldo is een en al werkelijkheid, en hij gaat die met ijzeren wil en buikspieren te lijf.

Die anderen zorgen voor begoocheling, Ronaldo doet aan ontgoocheling. Bij de tegenstander.

Oude Dame.

Filip Joos is voetbalcommentator en columnist bij deze krant.