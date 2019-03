‘Time to play fair’. Zo heet een speciale website die muziekstreamer Spotify in het leven heeft geroepen. Aanleiding: de klacht die Spotify bij de Europese Commissie indiende tegen Apple. Dat bedrijf zou misbruik maken van zijn dominante marktpositie.

Spotify-oprichter Daniel Ek legt op zijn blog uit hoe de vork precies aan de steel zit.

Hij wil dat zijn klanten voor een Spotify Premium-abonnement kunnen betalen door eenvoudigweg een knop aan te klikken in de app. Dat is een zogenaamde in-app purchase (IAP). Bij dergelijke betalingen houdt Apple 30 procent van de som voor zichzelf. Niet weinig, maar het probleem is volgens Ek vooral dat Apple zelf een rechtstreekse concurrent van Spotify aanbiedt: Apple Music. Om de IAP-kosten te dekken, zou Spotify 12,99 euro moeten vragen voor een Premium-abonnement, terwijl Apple Music kan volstaan met 9,99 euro.

Om de prijs van Spotify concurrentieel te houden, is het nu alleen mogelijk de betaling te regelen buiten de app om, bijvoorbeeld via een webbrowser. Volgens Ek heeft Apple twee petjes op: het is speler en scheidsrechter tegelijk. Zo kan het zijn eigen producten een voorsprong geven en concurrerende apps op achterstand zetten. Zoals die van Spotify, maar ook de Kindle-app van Amazon.

Gebruikers van die app kunnen om dezelfde reden geen e-books kopen zonder de app te verlaten. Netflix schrapte vorig jaar de mogelijkheid om via zijn app te betalen. Makers van mobiele games kampen met dezelfde moeilijkheid.

Dat het probleem Spotify zeer hoog zit, blijkt uit de uitgebreide documentatie die gisteren is vrijgegeven, op de website timetoplayfair.com. Vooral het overzicht van alle manieren waarop Apple Spotify al heeft dwarsgezeten, is indrukwekkend. De Apple-spraakherkenningssoftware Siri herkent bijvoorbeeld het woord ‘Spotify’ niet. Apple verklaarde tot vorig jaar ook de Apple Watch tot verboden terrein voor Spotify. De website en het bijbehorende YouTube-filmpje tonen dat Spotify ook op de publieke opinie rekent bij zijn confrontatie met Apple.

Spotify vraagt aan de Europese Commissie dat klanten die gebruik maken van een Apple-besturingssysteem de vrije keus krijgen bij de keuze van een betaalmethode, en ook optimaal kunnen genieten van alle toeters en bellen van de app.

De Commissie moet nu eerst beslissen of de klacht aanleiding geeft tot een onderzoek. Als zo’n onderzoek uitwijst dat er inderdaad sprake is van concurrentievervalsing, kan Apple verplicht worden tot concurrentieversterkende maatregelen. Van Europees Commissaris Margrethe Vestager is bekend dat ze, als het nodig is, Apple hard durft aan te pakken. Dat gebeurde in het verleden al. Haar termijn loopt tot 31 oktober, dus afhandeling van de Spotify-klacht zal voor haar opvolger zijn.