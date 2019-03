Politie koopt grof geschut ‘om criminelen met gelijke middelen te bestrijden’

De zones en diensten van de federale en lokale politie kunnen sinds kort het vuurwapen FN SCAR SC kaliber .300 collectief aankopen. De geïntegreerde politie wil zo criminelen, die steeds zwaardere wapens gebruiken, letterlijk en figuurlijk met gelijke wapens bestrijden, klinkt het woensdag in een persbericht.

‘Het nieuwe en efficiëntere wapen verhoogt de veiligheid en slagkracht van onze politiemannen en -vrouwen en stelt hen in staat om criminelen met gelijke middelen te bestrijden. Bovendien werkt deze collectieve aankoop kostenbesparend en stelt hij ons in staat om de opleidingen nog doeltreffender te organiseren’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Zo zal het nieuwe semiautomatische vuurwapen deel uitmaken van de basisopleiding.

Het uniformiseren van de wapens zorgt naast het beter bestrijden van criminelen ook voor meer veiligheid voor politiemensen en de burgers in hun buurt. ‘Als alle politiemensen de opleiding of bijscholing .300 gevolgd hebben, is het meteen veiliger als bijvoorbeeld korpsen elkaar onderling bijstand verlenen. Alle politiemensen ter plaatse kunnen dan de aanwezige collectieve wapens op een veilige en zelfde manier hanteren, beveiligen en opbergen’, legt de federale politie uit. ‘Wie van zone of korps verandert en de opleiding al volgde, zal ook niet hoeven bij te scholen wat het wapen betreft.’

Korpsen die de wapens via het raamcontract aankopen, kunnen bovendien rekenen op de onderhandelde, lagere prijzen.

1.500 nieuwe wapens

Momenteel gebruiken de lokale politie en de federale politie als collectieve vuurwapens het UZI-machinepistool, de Heckler & Koch en de Steyr.

De federale politie heeft alvast beslist om minstens 1.500 van de nieuwe wapens aan te schaffen voor de verschillende directies, waarvan 175 dit jaar.