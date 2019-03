Crevits ligt zelf wakker van het schoolkamperen maar kan er niets aan doen

Dat er aan verschillende scholen in Vlaanderen opnieuw gekampeerd wordt om leerlingen in te schrijven, is niet de schuld of verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement.

Minister Crevits zegt dat ze zelf wakker ligt van het schoolkamperen, maar wijst alle verantwoordelijkheid af.

Dat er opnieuw gekampeerd wordt, is niet de schuld van de Vlaamse regering. Crevits: ‘De oplossing was gestemd. Maar als het nieuwe decreet niet in werking kan treden is dat niet de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering, maar van zij die een belangenconflict hebben ingediend.’

Ze verwijst naar het lopende belangenconflict tegen de nieuwe inschrijvingsregels en naar de inspanningen die werden gedaan om scholen de mogelijkheid te geven om digitaal aan te melden.

Her en der in Vlaanderen staan er inderdaad opnieuw wachtrijen aan de schoolpoort en wordt er door ouders gekampeerd om hun kind ingeschreven te krijgen. Nochtans was er op Vlaams niveau een decreet uitgewerkt dat een einde moest maken aan dat schoolkamperen. Maar tegen dat decreet is een belangenconflict ingediend door de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) waardoor de nieuwe inschrijvingsregels voorlopig niet van kracht zijn.

Scholen die nu kampen met wachtrijen hebben bovendien de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een digitaal aanmeldingssysteem, zegt de minister. ‘Heel wat scholen zijn ingegaan op het voorstel dat we gedaan hebben. Zo melden 852 scholen in het basisonderwijs aan en in het secundair onderwijs gaat het om 230 scholen.’

Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A ontloopt de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheden en kan ze meer doen om een einde te maken aan het schoolkamperen. Zo suggereert Groen om het omstreden Brusselse luik uit het decreet te halen en al verder te gaan met de regels voor Vlaanderen. Maar dat ziet onderwijsminister Crevits niet zitten. ‘We laten Brussel niet los. Ouders in Brussel hebben evenveel recht op een deftige behandeling als ouders in Vlaanderen.’