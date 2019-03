Onvoorzichtige voetganger brengt ploegmakkers Sagan ten val tijdens ploegentijdrit

Pech voor Bora-Hansgrohe tijdens de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico woensdag.

Het team van Peter Sagan was in de regen onderweg in de chronorit rond Lido di Camaiore, toen een onvoorzichtige voetganger zonder kijken vlak voor hun neus de weg overstak.

Rafal Majka en Oscar Gatto konden de man niet meer ontwijken en knalden met hoge snelheid tegen hem aan.

Ook de CCC-ploeg van Greg Van Avermaet werd onderweg gehinderd door een overstekende toeschouwer, maar dat leidde gelukkig niet tot een ongeval.