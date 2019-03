In restaurant The Jane zijn ze na de brand van afgelopen zaterdag volop bezig met opruimingswerken zodat het restaurant weer open kan op 9 april. ‘Als er iets is wat me gepakt heeft, dan is het wel de steun die we de afgelopen dagen gekregen hebben’, zegt chef-kok Nick Bril.

‘Kunnen jullie niet elke week komen schoonmaken? Mijn chefs doen dat lang niet zo goed als jullie.’ Nick Bril kan alweer lachen als hij de professionele schoonmaakploeg zijn door brand beschadigde keuken ziet proper maken. ‘Ik ben iemand die vooruitkijkt’, zegt de chef-kok van The Jane. ‘Het heeft geen zin om te blijven jammeren. Het is een wervelstorm geweest, maar ook na een wervelstorm moet je de draad weer kunnen opnemen.’

Die storm begon afgelopen zaterdag iets na 13 uur met een even korte als hevige brand in de zijkeuken van The Jane. Een honderdtal gasten en vijftig personeelsleden werden meteen geëvacueerd. Bril probeerde eerst zelf nog het vuur te lijf te gaan, maar moest uiteindelijk de brandweer laten komen.

Sindsdien is het niet koken, maar schoonmaken in het gerenommeerde tweesterrenrestaurant. ‘Eigenlijk doe ik zo’n beetje alles’, zegt Bril. ‘Daarnet was ik de gordijnen aan het bekijken. Eentje is nog oké, een andere moet gereinigd worden. Dat is allemaal belangrijk voor de verzekering.’

Bloemen en wijn

De schade meteen na de brand was aanzienlijk. Met het dak van de zijkeuken dat er helemaal aan was en veel water- en rookschade. Maar drie dagen na het incident is daar niet zo erg veel meer van te merken. ‘We hebben zondag al de hele dag gepoetst’, zegt Bril. ‘Dat hebben we de afgelopen dagen gewoon verdergezet. Daardoor ziet het er allemaal al een pak beter uit.’

Net op het moment dat de chef-kok zijn uitleg doet, krijgt hij een gigantische bos bloemen aan. ‘Een hartverwarmend cadeau van de mensen die ons van kokskleding voorzien.’ Nog geen tien minuten later komt iemand een fles wijn afgeven. Opnieuw een geschenk van een zakenpartner. ‘Als er iets is wat me gepakt heeft, dan is het wel dat we alleen maar steun gekregen hebben van de mensen’, zegt Bril. ‘Dat had ik niet verwacht. Zeker niet omdat een restaurant als The Jane altijd wel commentaar krijgt. Maar zelfs op de sociale media heb ik geen enkele bijtende reactie gezien. We krijgen ook steun van de collega-restaurants in Antwerpen. ‘Roep maar als er iets is, dag en nacht.’ Ik vind dat prachtig.’

Anders reageren

Bril wil The Jane nog steeds heropenen op 9 april. De gasten die zaterdag tijdens de lunch inderhaast naar buiten moesten, worden een voor een gecontacteerd. Net zoals de mensen die ergens tussen zondag en 24 maart een tafel geboekt hadden. Op zondag 24 maart ging het restaurant sowieso twee weken met verlof. ‘Mijn kinderen en partner kunnen met vakantie, maar voor mij wordt het doorwerken’, zegt de chef-kok. ‘Dat overleef ik wel. Het belangrijkste is nog altijd dat er geen slachtoffers gevallen zijn.’

In de zijkeuken van The Jane herinneren twee brandblusapparaten nog aan de, letterlijk en figuurlijk, zwarte zaterdag. ‘Als chef-kok hoor en lees je wel vaker over restaurants die te maken krijgen met een brand’, zegt Bril. ‘Tot zondag ging dat een beetje aan me voorbij. Maar de volgende keer ga ik toch anders reageren als ik zo’n nieuws hoor over het restaurant van een collega.’