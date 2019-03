Na Eva, Margherita, Gina en Loria kiest Sebastian Vettel nu voor Lina

Formule 1-rijder Sebastian Vettel houdt ook in 2019 vast aan de traditie om zijn bolide een vrouwennaam te geven. De 31-jarige Duitser doopte zijn Ferrari FS 90 Lina.

Zijn vorige Ferrari’s heetten Eva (2015), Margherita (2016), Gina (2017) en Loria (2018).

Toen hij nog voor Red Bull uitkwam, viel Vettels keuze op Kate’s Dirty Little Sister, Luscious Liz, Kinky Kylie en Hungry Heidi.

Vettel mikt dit jaar op een vijfde wereldtitel, na vier opeenvolgende successen tussen 2010 en 2013. Zondag start het nieuwe wereldkampioenschap in het Australische Melbourne. Vettel won er de voorbije twee jaar.

“Het is zeker een uitdaging”, vertelde hij woensdag. “Maar ik denk dat we met de hele ploeg proberen de bladzijde om te draaien. Vorig jaar hadden we hier en daar zwakke plekken en die willen we uiteraard wegwerken, om dit jaar veel beter te doen. Tot dusver is de spirit goed, zit het team op de juiste weg en voelt de wagen goed aan. We zullen zien hoe we het jaar starten.”

