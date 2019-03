Rode Duivels eren Eddy Merckx met gele outfit tegen Rusland

De stad Brussel kijkt met grote verwachting uit naar de Grand Départ van de Tour de France, op zaterdag 6 juli. Vanaf 28 maart zijn het nog honderd dagen tot de Tourstart en zal het stadsbestuur diverse culturele, sportieve, artistieke en educatieve activiteiten organiseren om de stad in de kijker te zetten. Er worden tijdens de twee openingsritten van de Tour, die beiden in Brussel plaatsvinden, zo’n één miljoen mensen naast de weg verwacht.

De 106e Tour de France - vijftig jaar na de eerste eindzege van Eddy Merckx in 1969 - zal op zaterdag 6 juli starten met een rit in lijn van 192 km met zowel start- als aankomst in Brussel. Het peloton maakt na haar vertrek een ommetje langs de Vlaamse Ardennen, tot in Charleroi, om vervolgens terug te keren naar de hoofdstad. Op zondag 7 juli wacht de renners een ploegentijdrit van 28 km met start aan het Koninklijk Paleis en aankomst aan het Atomium.

Burgemeester Philippe Close (PS) hoopt in die twee dagen een gele mensenzee naast de weg te kunnen zien. “We willen graag dat iedereen zich die twee dagen in het geel kleedt”, aldus de Brusselse burgervader. “We willen ook onze gastvrijheid internationaal tonen. Daarom is er nog nood aan 3.000 enthousiaste vrijwilligers. Enerzijds hebben we nog signaalgevers nodig, anderzijds gaat het om mensen die de ontvangst verzorgen en bezoekers informeren. Voor sommige taken dienen de vrijwilligers zestien jaar oud te zijn, voor andere taken achttien jaar.”

Speciale munt

Vanaf 28 maart beginnen de festiviteiten op Brussels grondgebied al. Die dag zal in Sint-Pieters-Woluwe het Eddy Merckxplein ingehuldigd worden. Er zullen die dag ook twee officiële tentoonstellingen starten, de EXPO Le Tour (in het RWDM Stadion) en de EXPO gele trui (in Espace Wallonie op de Grasmarkt). “Verder zal op 28 maart een speciale munt gelanceerd worden, ter waarde van 2,5 euro en met het logo van de Tour de France”, legde de burgemeester uit. “Dit is een ware primeur. Die munt zal bovendien gelden als wettig betaalmiddel.” Een dag later wordt in de Brusselse scholen een heus Tour Dictee georganiseerd. Op zaterdag 30 en zondag 31 maart is het De Brouckèreplein de plek bij uitstek met workshops, initiatielessen en culinaire food bikes. Tijdens het weekend van de Grand Départ zal ook op het De Brouckèreplein het Fan Park geopend worden.

Hyperautoluw weekend

Pascal Smet (sp.a), Brussels minister van Mobiliteit, wilde benadrukken tijdens het Tourweekend begin juli zo weinig mogelijk de auto te gebruiken. “We zullen geen autoloze zondag inlassen”, begon Smet. “Maar we noemen het een ‘hyperautoluw weekend’. We raden streng aan geen auto te gebruiken. Mensen kunnen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer Brussel gaan verkennen. Enkel in absolute noodzaak mag de auto gebruikt worden. Vanaf 28 maart lanceren we een promotiecampagne voor de fiets. Het aantal fietsers in Brussel is de voorbije vijf jaar verdubbeld, maar het moet nog beter.”

Rode Duivels in het geel

Benoit Hellings (Ecolo), Schepen van Sport van de stad Brussel, kon tot slot als scoop nog meegeven dat de Rode Duivels op 21 maart, tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland in het Koning Boudewijnstadion, in het geel zullen spelen “ter ere van de Grand Départ en Eddy Merckx”.