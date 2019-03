‘Het systeem-Francken is ontspoord’

Van 121 Syriërs die een humanitair visum hebben gekregen, is niet geweten waar ze zijn. 107 van hen zijn via Kucam gekomen. ‘Het is duidelijk dat het systeem van mijn voorganger is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn’, zegt Maggie De Block.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gaf minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD), deze namiddag meer uitleg over haar administratief onderzoek naar de praktijk van haar voorganger Theo Francken (N-VA), die bij het toekennen van humanitaire visa aan Syriërs zijn eigen administratie buitenspel zette en aan tussenpersonen het vertrouwen gaf om namenlijsten op zijn kabinet in te dienen. Sinds 2015 gaf hij zo aan 1.500 Syriërs, hoofdzakelijk christenen, een visum.

‘De vraag die mij, beleidsmatig, moet interesseren, is hoe dat systeem werkte, welke garanties daar al dan niet ingebouwd waren, en wat er mee gebeurd is’, zei De Block. ‘Het nieuwe is dat hier de visa niet op individuele basis werden gegeven, maar dat er op basis van lijsten werd gewerkt.’

Lijsten waren onduidelijk

Volgens De Block was het geen sinecure voor haar diensten om alle namenlijsten terug te vinden. Bovendien waren de lijsten vaak onduidelijk of bevatten ze verkeerde of ontbrekende informatie. Volgens haar administratie was voor een op de drie dossiers de nationaliteit niet bekend op het moment van de instructie van het kabinet om een visum te geven. ‘Van de groep Melikan Kucam zijn er zelfs 9 personen waarvan we de geboortedatum niet terugvinden.’

Toch konden haar diensten de namen terugvinden van alle 1.502 personen die sinds 2015 via het kabinet-Francken een humanitair visum hebben gekregen. 1.150 van hen hebben sindsdien asiel gevraagd. De meesten hebben dat gekregen of wachten nog op een antwoord. Tien personen kregen geen asiel. Francken heeft nochtans altijd beweerd dat iedereen die een humanitair visum heeft gekregen effectief asiel heeft gevraagd en gekregen.

Volgens De Block zijn er opvallende verschillen tussen de eerste groep die in 2015 uit het belegerde Aleppo werd gered en de laatste groep mensen die via Melikan Kucam (N-VA) zijn overgekomen.

‘Bij de eerste groep Aleppo vroeg en kreeg iedereen asiel, toch iedereen die ook daadwerkelijk een visum kreeg’, zei De Block. ‘Dat percentage is opvallend lager bij de mensen van Kucam: daar heeft minder dan de helft internationale bescherming gekregen: 43 procent. 78 mensen hebben geen visum gekregen, omdat ze het om een of andere reden niet zijn komen ophalen. Ook dat percentage is merkelijk hoger dan bij de andere groepen.’

Voor de mensen die via andere tussenpersonen of organisaties een visum hebben gevraagd, liggen de erkenningspercentages wel hoog: tussen 90 en 100 procent.

Mogelijk doorgereisd

Van 121 personen die een visum kregen, weet de overheid niet waar ze zijn, zei De Block nog, omdat ze nergens staan geregistreerd. 107 van hen zijn via Kucam gekomen.

‘Er is niet meteen een reden om aan te nemen dat ze niet naar België zijn afgereisd, maar dat weten we dus niet zeker en sindsdien ontbreekt elk spoor. We weten alleen dat ze geen asiel hebben gevraagd in ons land. Mogelijk zijn ze doorgereisd. Voor twee dossiers werd aan ons land een Dublinovername gevraagd door een ander land, in casu Duitsland en Nederland.’ Dat wil zeggen dat minstens die twee personen hebben geprobeerd in die landen asiel te vragen of zich te vestigen.

‘In ieder geval kunnen we dus niet met zekerheid zeggen dat alle betrokken personen zich daadwerkelijk in een kwetsbare situatie bevonden en in aanmerking kwamen voor bescherming.’

Gedoemd om tot problemen te leiden

De Block wees er op dat de ‘exceptionele procedure’ die door het kabinet-Francken werd gebruikt, nog te verantwoorden was voor de eerste reddingsoperaties in 2015 en 2016. ‘Er waren wellicht weinig of geen alternatieven om mensen uit Aleppo te redden. Maar het is duidelijk dat het systeem nadien verder is gebruikt en zelfs toegenomen, terwijl we intussen weten dat er toen wel alternatieven waren, zoals het inschakelen van de Verenigde Naties.’

‘Het is voor mij duidelijk dat het systeem gaandeweg is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn.’

‘Tussenpersonen die geen screening ondergaan, die lijsten mogen afgeven op het kabinet van wie een visum krijgt, zonder dat er een voorafgaandelijk onderzoek gebeurt door de diensten, dat is vragen om problemen volgens mij. Als je dan weet dat zo’n visum in bepaalde landen meer waard is dat de lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.’