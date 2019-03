In de Nigeriaanse stad Lagos is een gebouw ingestort waarin ook een basisschool was gevestigd. Er wordt gevreesd dat honderden mensen vastzitten.

Uit het puin zouden al acht kinderen gered zijn.

‘We denken dat veel mensen onder wie kinderen vastzitten in het gebouw’, zegt Ibrahmi Farinlove, woordvoerder van het National Emergency Management.

Volgens de gouverneur zijn verschillende mensen omgekomen. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn

Buurtbewoners zeggen dat zo’n honderd kinderen schoollopen in het gebouw. De school lag op de vierde verdieping.

In Nigeria storten geregeld gebouwen in. Er is weinig controle op de regelgeving en vaak worden slechte bouwmaterialen gebruikt.