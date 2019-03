Echtgenoot van moeder die drie kinderen doodde beëindigt relatie

Bieke W., de jonge moeder die afgelopen zomer haar drie kinderen om het leven bracht in het West-Vlaamse Varsenare, is voor de raadkamer in Brugge verschenen. Haar partner en vader van de kinderen heeft intussen hun relatie beëindigd.

Het parket vraagt de internering van Bieke W. en volgt daarmee de psychiaters die stellen dat W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Dat heeft ook haar advocaat van meetaf aan gepleit. Hij stelde dat W. met een zware depressie kampte.

‘Bieke leed op het moment van de feiten aan een postnatale depressie met psychotische waanbeelden’, zegt haar advocaat Philip Van Den Berghe. ‘Volgens het psychiatrisch verslag drong een maandenlange behandeling en nog langere opvolging zich op. Ondertussen is ze rustiger en zijn er geen klachten.’

Steun

De steun van haar partner, die haar bijstond in de eerste weken ondanks de tragische gebeurtenissen, is ondertussen fel verminderd. Hij gaat wel nog op bezoek, maar van een relatie is volgens zijn advocaat geen sprake meer. ‘Er is een vorm van verwijdering’, zegt zijn advocaat Koenraad Stubbe. ‘Hij gaat wel nog langs, maar hij heeft de relatie wel beëindigd. Toen ze in de gevangenis zat, was hij ervan overtuigd dat ze niet op haar plaats zat. Nu zit ze in de psychiatrie en wordt ze behandeld. Dat is voor hem belangrijk.’

De schoonfamilie van Bieke W. stelt zich burgerlijke partij om betrokken te blijven bij de zaak. Een schadevergoeding eisen ze niet.

Bieke W. nam tijdens de zitting ook zelf even het woord. Ze drukte haar spijt uit ten opzichte van haar schoonfamilie. ‘Haar oprechte spijt’, aldus haar advocaat. ‘Maar het was voor haar uiteraard niet evident om dat oprecht te laten overkomen bij die mensen.’

Internering

De internering is een beschermende maatregel en bestaat uit een verblijf van onbepaalde duur in een ­psychiatrische instelling. Op 13 maart zal het parket de internering vragen aan de raadkamer in Brugge. W. is sinds november opgesloten in een psychiatrische instelling.