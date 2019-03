Amerikaanse piloten klaagden al eerder over Boeing 737 Max 8

Minstens twee piloten hadden al in november gewaarschuwd voor vreemde bewegingen van de geplaagde Boeing 737 Max 8, volgens Amerikaanse media.

Zeker twee piloten hebben een klacht gerapporteerd over de neus van het vliegtuig die plots naar beneden duikt, nadat de automatische piloot aangezet werd. Die klacht meldden ze in een publieke database van de Amerikaanse overheid. Dat schrijven Politico en The New York Times vandaag.

Ze lijken dus gelijkaardige problemen te hebben ondervonden als het vliegtuig van Lion Air, de Boeing 737 Max 8 in oktober, waarbij 189 mensen omkwamen. Getuigen meldden zondag ook een plotse duik naar beneden bij het vliegtuig van Ethiopian Airlines. Bij die crash stierven mensen. Maar de precieze oorzaak is nog niet bekend.

Het gaat om twee aparte incidenten in november. De piloten meldden zelf het probleem. Ze hebben allebei de automatische piloot afgezet en handmatig het toestel opnieuw op hoogte gebracht. Over welke vluchten of vliegtuigmaatschappijen het gaat, is niet bekend. Piloten kunnen anoniem problemen melden.

Een derde piloot diende een klacht in over de manier waarop de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten na de crash van Lion Air Vlucht 610 met de problemen omging. De FAA zond toen een waarschuwing uit over hoe om te gaan met het nieuwe systeem van de Max 8 als er zich een plotse duikvlucht voordeed, ‘maar deed niets aan het probleem zelf’. De piloot vond het onbegrijpelijk dat er geen training voorzien was. Volgens diezelfde piloot zijn ook de handleidingen niet goed opgesteld.

De Boeing 737 Max is inmiddels in het luchtruim van Europa, grote delen van Azië, Australië verboden. In Noord-Amerika mag het toestel wel nog vliegen, maar ook daar voeren politici en vakbonden de druk op de autoriteiten op.