Na enkele incidenten heeft de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) meer blauw op straat aangekondigd rond Lemonnier.

‘Dit mag geen no-gozone worden’, zei de burgemeester op een persconferentie. ‘Iedereen moet accepteren dat er meer blauw zal zijn en dat je misschien je papieren moet tonen.’

Een actieplan moet de buurt weer veiliger maken. Zo zullen onder meer de politieacties verdubbeld worden.

De politiediensten merken op dat er een link is tussen de metro en het bovengrondse gebeuren. ‘Het gaat om multirecidivisten die soms tot vijftien keer opgepakt zijn en zich dikwijls in een illegale situatie bevinden’, verklaarde Michel Goovaerts, korpschef van de Brusselse politie. ‘We hebben met Dienst Vreemdelingenzaken contact gehad om dit prioritair aan te pakken.’

Door enkele incidenten in het premetrostation hadden tramchauffeurs dinsdagochtend spontaan het werk neergelegd. ‘Verschillende werknemers vinden dat het station gevaarlijk is’, meldde de MIVB. Vrijdag was een jongeman neergestoken in het station.

De MIVB heeft na de staking de wifi in het station tijdelijk afgesloten opdat jongeren en dealers minder blijven rondhangen. De chauffeurswissels gebeuren ook niet langer in Lemonnier, maar in het Zuidstation.

Volgens de krant Le Soir is het aantal gewelddadige overvallen de voorbije twee maanden in de wijk zo goed als verdubbeld.