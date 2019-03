Berlijn geeft vrouwen korting op metroticket

Op equal pay day gaat Berlijn vrouwen 21 procent korting geven op een metroticket.

Maandag zal het ‘Frauenticket’ op de ticketmachines verschijnen.

‘Vrouwen verdienen in Duitsland 21 procent minder dan mannen’, stelt de Berlijnse vervoersmaatschappij BVG. ‘Het is tijd om er iets aan te doen.’

Op 18 maart hebben vrouwen gemiddeld evenveel verdiend als mannen het jaar voordien, maar daar moeten ze dus langer voor werken. Volgens de BVG is de loonkloof in Duitsland de op een na grootste in Europa, na Estland.

‘Het voornaamste doel van deze actie is het probleem aankaarten’, stelt de BVG. De vervoersmaatschappij maakt zich sterk dat ze een gelijk loon geeft aan haar vrouwelijke en mannelijke werknemers.

De maatschappij verontschuldigt zich tegenover mannen die zich gediscrimineerd voelen. ‘Maar anderzijds, wie verontschuldigt zich tegenover vrouwen die minder verdienen?’

Ook een aantal winkels in Berlijn geeft maandag 21 procent korting aan vrouwen.