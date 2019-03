De Britten in Vlaanderen verliezen een pak rechten bij een no-deal-Brexit. Het Vlaams Parlement keurt vandaag in snel tempo een nooddecreet goed om de scherpe kanten van zo’n scenario te vijlen.

Op iets meer dan twee weken van 29 maart, de datum waarop Groot-Brittannië zonder akkoord uit de Europese Unie dreigt te stappen, keurt het Vlaams Parlement een decreet goed om de ergste schokken van een no-deal op te vangen.

Zonder afspraken verliezen de Britten in ons land een pak rechten en krijgen ze er verplichtingen bovenop. Het Vlaams Parlement wil daar een mouw aan passen, maar alleen als de Vlamingen in Groot-Brittannië dezelfde rechten krijgen en als het tijdelijk is, tot eind 2020.

De overgangsmaatregelen wijken licht af van de bestaande regels voor EU-burgers, maar er is toch nood aan. Zonder die maatregelen dreigen voor de Britten:

1. Hogere belastingen De Vlaamse aanvullende personenbelasting en andere gewestbelastingen, zoals de schenkingsrechten en de erfenisrechten, zijn op verschillende punten voordeliger voor transacties binnen de Europese Economische Ruimte dan erbuiten. Schenkingsrechten, het verkooprecht voor makelaars en de onroerende voorheffing dreigen bijvoorbeeld te stijgen. Niet alleen voor Britten overigens, ook voor Vlamingen die in het geval zijn. Volgens het nooddecreet zal Vlaanderen dit soort transacties tot en met aanslagjaar 2020 behandelen alsof Groot-Brittannië nog deel uitmaakt van de Europese Unie.

2. Verplichte inburgeringscursus

Britten en hun familie die zich vanuit Groot-Brittannië in Vlaanderen willen vestigen, en vaak ook als ze van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen verhuizen, zullen na de Brexit een verplichte inburgeringscursus moeten volgen. Dat moeten ze vandaag als EU-onderdanen niet.

Het decreet stelt de Britten tijdelijk vrij. Zo krijgen de agentschappen Integratie en Inburgering ook meer tijd om zich voor te bereiden op de instroom van nieuwe verplichte Britse inburgeraars.

3. Een verplichte arbeidskaart Britten die in België werken hebben bij een no-deal vanaf 29 maart een arbeidskaart nodig om hun job verder te kunnen zetten. Het nooddecreet stelt hen daarvan vrij voor zover ze niet langer dan 90 dagen aan de slag zijn. Britten die hier langer aan de slag blijven hebben met andere woorden 90 dagen de tijd om een arbeidskaart of beroepskaart te verkrijgen.

4. Lagere uitkeringen

Britten in Groot-Brittannië met een Vlaamse uitkering dreigen die na de Brexit verlaagd of geschrapt te zien, omdat de Europese coördinatieregels voor sociale zekerheid wegvallen. Dat kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag, de Vlaamse sociale bescherming of de steun aan mensen met een handicap.

Vlaanderen is bereid de Europese regels verder toe te passen, maar dan alleen als de Britse overheid bereid is daaraan mee te werken. Gebeurt dat niet, dan zullen een aantal Britten toch de dupe zijn. Er dreigen juridische geschillen, verzekerde periodes dreigen niet meegeteld te worden bij de berekening van een uitkering, etc.

5. Hoger inschrijvingsgeld Britse studenten die in Vlaanderen studeren dreigen een hoger inschrijvingsgeld te moeten betalen na de Brexit. Ze krijgen met het decreet de garantie dat ze tot het einde van het academiejaar 2020-2021 onder dezelfde voorwaarden voort kunnen studeren. De regel geldt niet voor Britse studenten die nog niet zijn ingeschreven aan een Belgische universiteit of hogeschool.

6. Ontslagen onderwijspersoneel

Britse leerkrachten of docenten dreigen hun job te verliezen na een no-deal-Brexit, omdat ze niet meer voldoen aan de vereiste nationaliteitsvoorwaarden van EU-burger. Het decreet past daar tijdelijk een mouw aan. Tot eind 2020 zullen ze kunnen voortwerken als tijdelijk of vastbenoemd onderwijspersoneel.

Het Vlaams Parlement keurt de overgangsmaatregelen allicht vandaag al goed. Het nooddecreet wordt vanmiddag ingediend in het Parlement door de fractieleiders van de meerderheid, Matthias Diependaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Bart Somers (Open VLD), en zal daarna onmiddellijk besproken worden.

Andere landen werken aan vergelijkbare regels, op aanraden van de Europese Commissie. Die heeft de lidstaten aangeraden om eenzijdig engagementen op te nemen die de gevolgen van een no-deal opvangen, op voorwaarde dat Groot-Brittannië hetzelfde doet. ‘Er is geen aanwijzing dat Groot-Brittannië dat niet zou doen’, zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. ‘Ze weten zeer goed dat dit in hun belang is.’