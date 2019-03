De gemiddelde dagprijs in een woonzorgcentrum in Vlaanderen bedroeg vorig jaar 57,59 euro, of een toename met 2,29 procent tegenover 2017. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid vastgesteld in zijn jaarlijkse monitoring van de prijzen. Het bedrag slaat op 1 mei 2018 en werd verkregen door een rondvraag bij 811 woonzorgcentra.

Bekijk de prijs in uw gemeente

Gemiddelde dagprijs van woonzorgcentra op 1 mei 2018, per gemeente.

In de dagprijs van een woonzorgcentrum zitten de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Daarbovenop kunnen er nog vergoedingen aangerekend worden voor internet of de kapper. Deze zijn niet vervat in de monitoring.

Hou je rekening met de stijging van de levensduurte (+ 1,82 procent), dan komt het Agentschap uit op een prijsstijging van 0,47 procent. Dat is de laagste stijging van de dagprijzen sinds de monitoring begon in 2016. Net als bij vorige metingen blijkt dat woonzorgcentra met commerciële exploitatie duurder zijn dan de openbare of die uit de social profit. Bij die twee laatste groepen stijgt de prijs wel iets meer.

De gemeenten waar de dagprijs gemiddeld het hoogst ligt zijn Sint-Martens-Latem, Lennik en Sint-Genesius-Rode. De laagste prijs tref je in Tessenderlo, Torhout en Wielsbeke. Het verschil tussen de duurste (Sint-Martens-Latem, 78,27 euro) en de goedkoopste (Wielsbeke, 43,21 euro) bedraagt iets meer dan 35 euro. Op bijgaande kaart kunt u alle prijzen per gemeente zien. Het beleid om de prijzen te beheersen werpt vruchten af, stelt de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), vast. In de periode 2015-2019 werd er 101 miljoen euro voor vrijgemaakt.