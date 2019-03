De Wever over Aalst Carnaval: ‘Dit valt niet uit te leggen’

N-VA-voorzitter Bart De Wever toont geen begrip voor de praalwagen met twee karikaturale joodse poppen tijdens de 91ste openingsstoet van Aalst Carnaval. ‘Ik begrijp de geschokte reacties binnen de joodse gemeenschap en in het buitenland.’

‘De Aalsterse carnavalscultuur is uniek in de wereld, maar deze Joodse karikaturen zijn historisch enorm beladen’, zegt De Wever op de website van Joods Actueel. Michael Freilich was tot voor kort hoofdredacteur van de site, maar is kandidaat voor de N-VA op 26 mei en stopte daarom met zijn activiteiten.

Burgemeester D’Haese van Aalst (N-VA) vindt dat de specifieke context van Aalst Carnaval meer toelaat dan daarbuiten. Maar voor partijvoorzitter Bart De Wever ging de praalwagen van carnavalsgroep Vismooil’n te ver. ‘Deze beelden zijn karikaturen die doen denken aan de zwartste periode van ons collectief geheugen.’

‘Het is spijtig dat net die beelden in een tijd van toenemend antisemitisme worden gebruikt. Ook al was de intentie zeker niet antisemitisch, dan nog is het jammer dat men zich niet realiseert dat er voor elke boodschap ook een ontvanger is’, zegt De Wever.

Wouter Beke heeft dezelfde mening: ‘Wij leven in een samenleving die gestoeld is op vrije meningsuiting’, zegt de CD&V-voorzitter aan Joods Actueel. ‘Dit wil zeggen dat veel is toegelaten, zeker in het kader van humor en satire. Als christendemocraten hechten wij veel belang aan respect. En wat het carnaval in Aalst betreft, denk ik dat daar het schoentje knelt. Het is niet omdat je iets kunt zeggen, onder het mom van meningsuiting en humor, dat je het ook moet doen. Dat is dan geen vorm van censuur, maar wel een vorm van respect: ik weet dat ik iets kan doen of zeggen, maar ik doe het niet, omdat ik er mensen mee kwets.’

Overleg met D’Haese

De voorzitter van de N-VA zal met burgemeester D’Haese overleggen over de kwestie, die voor heel wat kritiek zorgde bij onder meer de Europese Commissie, Unesco en de joodse gemeenschap. De joodse organisatie Simon Wiesenthal Center dreigde met het vertrek van de diamantsector uit Antwerpen, die grotendeels in joodse handen is.

Unia kondigde ook een bemiddelingspoging aan rond de kwestie, tussen de joodse gemeenschap en het stadsbestuur.