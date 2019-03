K-popzanger deelde geheime seksvideo’s: ‘Veel schuldgevoel had ik niet’

De 30-jarige K-popzanger Jung Joon-young filmde stiekem hoe hij seks had met vrouwen. Eerder kwam ook een andere K-popster in opspraak.

‘Ik geef mijn misdaden toe’, zei Jung in een mededeling. ‘Ik filmde vrouwen zonder hun toestemming en deelde de beelden in een chatgroep. Veel schuldgevoel had ik daar niet bij.’

De zanger verontschuldigt zich bij al zijn slachtoffers en belooft dat hij uit de entertainmentindustrie stapt.

In de chatgroep hebben sommige leden stiekem opgenomen beelden van minsten tien vrouwen gepost. JYP Entertainment ontkent intussen de geruchten dat een lid van de girlband TWICE een van de slachtoffers is.

Naast Jung Joon-youns zou ook de Zuid-Koreaanse ster Seungri deel hebben uitgemaakt van de chatgroep. Hij werd eerder deze week werd aangeklaagd voor het runnen van een illegaal prostitutienetwerk. Het onderzoek naar Seungri - van de groep Big Bang - zou naar de chatgroep hebben geleid en zo kwam de politie Jung Joon-young op het spoor.

Ook Seungri heeft een stap teruggezet, maar hij ontkent de beschuldigingen dat hij prostituees voorzag voor potentiële buitenlandse investeerders in nachtclubs.

Geheime seksuele beelden posten is een groeiend probleem in Zuid-Korea. Vorige zomer kwamen nog tienduizenden vrouwen op straat in de hoofdstad Seoel met de eis om harder op te treden tegen daders.