Reynders: ‘Interpretatie van Brexit-akkoord kan, nieuwe onderhandelingen niet’

Het is nu aan Londen, zei ook minister Didier Reynders (MR) vandaag over de Brexit. Uitstel kan, áls Londen een concrete oplossing voorstelt. Maar nieuwe onderhandelingen zijn niet de oplossing.

‘Een uitstel van één of twee maanden zonder concrete oplossing of nieuwe pistes betekent grote onzekerheid voor alle partijen.’ De EU spreekt met één stem over het uitstel. Ook Didier Reynders dringt aan op concrete oplossing van Londen.

Net als commissievoorzitter Jean-Claude Juncker pleit Reynders niet voor nieuwe onderhandelingen. ‘Ik ben akkoord om aanpassingen te doen. Ik pleit voor een interpretatieve verklaring, van de twee kanten, zoals we met CETA gedaan hebben (het handelsverdrag tussen de EU en Canada, red.). Dat was dankzij de verklaring een groot succes. Waarom zou dat niet kunnen voor de backstop?’ De minister van Buitenlandse Zaken heeft naar eigen zeggen met Juncker en andere EU-leiders over gesproken.

Reynders kijkt nu eerst naar vanavond, naar de stemming over een harde Brexit in het Brits parlement. ‘Normaal zal er geen steun voor een no deal zijn, maar wie weet, we wachten af.’