LeBron James verzorgt de show tegen Chicago Bulls: King James blijft heersen in de NBA

LA Lakers heeft dinsdag op bezoek bij Chicago Bulls in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) een 107-123 overwinning geboekt.

Voor de Lakers was het een eerste zege na een reeks van vier nederlagen op rij. Ook in Chicago lieten ze met een score van zestien punten in het eerste kwart een slechte start noteren, maar nadien stevenden ze onder impuls van een ontketende LeBron James toch op een zege af. King James was daarin goed voor 36 punten en 10 rebounds.

Boete van 25.000 dollar voor Russell Westbrook

Oklahoma City-sterspeler Russell Westbrook werd dan weer veroordeeld tot een boete van 25.000 dollar voor bedreigingen aan het adres van enkele fans van Utah Jazz, zo bevestigde de NBA. De feiten deden zich maandag voor in de Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City. Volgens Westbrook werd hij racistisch bejegend door de fans. “De jonge man en zijn vrouw in de tribunes zeiden dat ik op mijn knieën moest gaan zitten, zoals we dat gewoon zijn”, aldus Westbrook. “Dat geeft blijk van een totaal gebrek aan respect, met een racistische ondertoon.”

De fans ontkennen de feiten, maar kregen wel een levenslang stadionverbod wegens “buitensporige en denigrerende verbale beledigingen”.