Londen zal douanetarieven op nul zetten bij ‘no deal’

Het Verenigd Koninkrijk zal de douanetarieven voor de meeste producten tot nul herleiden als er een Brexit zonder akkoord komt. Er komen ook geen grenscontroles aan de grens met Ierland.

Voor 87 procent van de invoer in het Verenigd Koninkrijk zal een nultarief gelden, als er een ‘no deal Brexit’ komt. Dat heeft de Britse regering vanmorgen beslist, na de stemming van gisteren, waarbij het scheidingsakkoord van May met de EU verworpen werd.

De bedoeling is om een prijsschok te vermijden, in de supermarkt en voor bedrijven.De Britse staatssecretaris voor Handel George Hollingbery: 'Deze evenwichtige aanpak laat toe om de Britse werkgelegenheid te behouden en een plotse verhoging van de prijzen te voorkomen wat de bescheiden inkomens zwaar zou treffen.' Zonder zo'n nultarief zou het VK een schok van negen miljard pond te wachten staan. Want bij een 'no deal' Brexit zouden na 29 maart de importtarieven van de Wereldhandelsorganisatie gelden. Nu heffen landen binnen de EU geen douanetarieven.

Londen maakt wel een uitzondering voor sommige vlees- en zuivelproducten, 'omdat boeren en producenten altijd beschermd zijn met hoge EU-tarieven'.

De Britse industrie reageert ontstemd. Het vooruitzicht van een harde Brexit is als een 'voorhamer voor de economie', zei Carolyn Fairbairn van de federatie van de Britse industrie. 'Dit bewijst wat er allemaal mis is met een harde Brexit. Dit is de grootste verandering in de handelsvoorschriften van dit land sinds 70 jaar, en dat zonder enige voorbereiding en zonder overleg met de bedrijven. Dit is niet de manier waarop je een land moet leiden.'

Vanavond stemt het Brits parlement over de vraag of het Verenigd Koninkrijk een harde Brexit uitsluit. Morgen staat dan een stemming over uitstel op de planning.