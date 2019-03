Volgens voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is Lewis Hamilton tegelijkertijd het beste en het slechtste wat de Formule 1 kan overkomen. De Brit doet ook een voorspelling voor het komende F1-seizoen en daarin ziet hij niet Hamilton maar wel Sebastian Vettel en Ferrari zegevieren.

"Ik denk dat Ferrari deze keer met Sebastian Vettel zal winnen," aldus de voormalige F1-baas tegenover het Italiaanse 'Corriere della Sera'. "Ik merk een goede sfeer binnen het team en over de wagen, al is Hamilton wel de favoriet."

Bernie Ecclestone is goed bevriend met Vettel, de twee spendeerden zelfs Nieuwjaar samen in Zwitserland. Volgens Ecclestone beschikt Vettel over enorm veel talent al lijkt hij bij momenten ook heel gereserveerd.

"Van zodra de race voorbij is keert hij terug naar huis, naar vrouw en kinderen. Hij is compleet het tegenovergestelde van Lewis," vindt Ecclestone. "Weet je wat ik hem gesuggereerd heb? Dat hij zich wat meer open moet stellen, het tegenovergestelde van hoe hij volgens anderen is."

En daarmee is de vergelijking met wk-rivaal Lewis Hamilton gemaakt. Waar Hamilton graag in het middelpunt van de belangstelling staat zoekt Vettel eerder wat de anonimiteit op. Hamilton trekt niet alleen door zijn prestaties maar ook door zijn levensstijl heel wat fans aan. Toch is ook dat volgens Ecclestone niet echt goed voor de Formule 1.

"Hij is uniek," geeft Ecclestone toe. "Hij is tegelijkertijd het beste en het slechtste voor de Formule 1."

"Het beste omdat hij weet hoe hij de sport moet promoten en dat beter dan wie ook. Het slechtste omdat hij de aandacht wegneemt van de F1 om die volledig op zijn persoon te leggen."

"Hij doet niets verkeerd maar de andere rijders moeten wakker worden en ook hun persoonlijkheid tonen," besluit de voormalige F1-baas.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: