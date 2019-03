Volkswagen zal bij het merk VW 7.000 banen doen verdwijnen, ‘om investeringen in digitalisering en elektrische modellen mogelijk te maken’.

Volkswagen groep wil door de besparing tegen 2023 jaarlijks 5,9 miljard euro besparen. Het bedrijf denkt dat dat mogelijk is door de automatisering. De besparing is een pak groter dan eerder aangekondigd. In 2016 had Volkswagen al een besparingsoperatie aangekondigd, waarbij wereldwijd 30.000 banen zullen verdwijnen tegen 2020. Daar komen nu dus nog tot 7.000 extra banen bij.

Het netto banenverlies zal niet zo zwaar wegen. Er zullen volgens het bedrijf nieuwe jobs in de IT gecreëerd worden. De uitrol van elektrische modellen zou ook nieuwe banen opleveren.

In België heeft de Volkswagen groep alleen nog een bedrijf van Audi, in Brussel. De extra banen zouden bij het merk VW geschrapt worden.