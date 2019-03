Twee Boeings van Tui België afgeleid naar andere luchthavens

Twee toestellen van Tui België van het type Boeing 737 MAX-8 - waarvan alle vluchten in het Europese luchtruim sinds dinsdagavond zijn opgeschort - die op weg waren naar Brussel, zijn dinsdagavond afgeleid naar andere luchthavens. Dat bevestigt woordvoerder Piet Demeyere.

De toestellen waren dinsdagavond in de lucht toen de sluiting van het Europees luchtruim voor 737 MAX-vliegtuigen werd afgekondigd. Daarop dienden de toestellen te landen op de dichtstbijzijnde luchthavens, met name Bologna en Alicante.

Aan boord waren in totaal zo’n 300 passagiers. ‘Tui heeft hen een overnachting bezorgd. Woensdagnamiddag worden ze teruggevlogen naar België’, aldus Demeyere. Ze zullen gehuurde vliegtuigen van een ander type gebruiken. Gisteren had Tui België overigens beloofd dat geen enkele reiziger hinder zou ondervinden.

Het Europese luchtruim werd dinsdag vanaf 20.00 uur Belgische tijd gesloten voor vluchten met Boeing 737 MAX-vliegtuigen. De beslissing kwam er enkele dagen na het neerstorten van een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines kort na het opstijgen in Ethiopië. Het was de tweede crash van het nieuwe vliegtuigtype van de Amerikaanse constructeur Boeing in korte tijd.

China startte als eerste met een ban op de Boeing 737 Max. Een voor een vielen de dominostenen. Gisterenavond ging het dan plots snel: het hele Europese luchtruim ging ook dicht.