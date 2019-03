Vertragingen op luchthaven van Charleroi door staking Skeyes

Als gevolg van acties van de luchtverkeersleiders van Skeyes zijn woensdagochtend zestien vertrekkende vluchten op de luchthaven van Charleroi vertraagd.

De acties van de luchtverkeersleiders startten al dinsdagavond om 22 uur en werden gevoerd in blokken van twee uur. Daardoor waren er geen vluchten mogelijk zijn op Brussels Airport (22-24 uur), de luchthaven van Oostende (24-2 uur) en in Luik (2-4 uur). Woensdag van 4 tot 6 uur was het volledige Belgische luchtruim gesloten. Nadien volgde een actie van twee uur op de luchthaven van Charleroi (6-8 uur).

Om 6 uur heropende het Belgische luchtruim. Daardoor vond op Brussel Airport om 6:20 uur de eerste landing plaats, een vlucht uit Kigali van Brussels Airport, kort daarna gevolgd door een vlucht uit Conakry. De eerste vluchten op Zaventem vertrokken om 6.00 uur, naar Lissabon, en om 6.05 uur naar Malaga.

De actie van de luchtverkeersleiders verplaatste zich vanaf 6 uur naar de luchthaven van Charleroi. Zestien vertrekkende vluchten moesten vertraagd worden, en geen enkel vliegtuig kon landen. ‘Dat zal gevolgen hebben voor de ganse resterende dag omdat deze vliegtuigen rotaties maken en naar Charleroi moeten terugkeren voor andere trajecten’, aldus woordvoerder Vincent Grassa.