‘Wanhoop’, ‘vernederend’, ‘enorme nederlaag’: May onder vuur in Britse kranten

De dag na de nieuwe nederlaag krijgt premier May ook nog eens vernederende krantenkoppen te zien bij de thee. The Daily Mail is streng voor de parlementsleden: ‘het parlement van dwazen’.

‘What a Brexsh*tshow’ kopt The Sun op zijn website, en in de krant klinkt het zo: 'croaky horror show', verwijzend naar de krakende, schorre stem van premier May. Die andere tabloid, The Daily Mirror, kiest voor een onheilspellende titel, en maakt nog maar eens een woordspeling met May: The Daily Mayhem. Volgens de krant stort May het Verenigd Koninkrijk voor ‘maanden in chaos’.

The Daily Mail richt zijn pijlen niet op May, wel op het Brits parlement dat zijn verantwoordelijkheid niet nam: ‘minachtende parlementsleden kozen ervoor ons wanhopig land in chaos te storten’.

The Times herinnert aan de duizenden jobs die op het spel staan. ‘Tot wanhoop gedreven’, klinkt het, even urgent als de andere kranten.

The Guardian kan niet om de vernedering voor May heen. ‘Een nieuwe enorme nederlaag’, klinkt het. ‘En nog maar 16 dagen tot de Brexit’. De klok tikt. The Daily Telegraph voegt er nog aan toe dat May ondanks die nederlaag vasthoudt aan haar positie. De Financial Times concludeert tenslotte dat May de controle volledig kwijt is.