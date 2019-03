Zes jaar cel voor Australische kardinaal George Pell wegens pedofilie

De Australische kardinaal George Pell (77) is in Melbourne veroordeeld tot zes jaar cel wegens pedofilie.

Eerder raakte al bekend dat Pell, de gewezen nummer drie van het Vaticaan, schuldig werd bevonden aan seksuele agressie en vier andere zedenmisdrijven tegen twee koorjongens, jonger dan 14 jaar. Nu is zijn strafmaat bepaald.

De feiten werden gepleegd in de sacristie van de Saint Patrick’s Cathedral in Melbourne in de jaren negentig.

Pell is de hoogste verantwoordelijke van de Rooms-Katholieke Kerk die veroordeeld is in een pedofiliezaak. De kardinaal was de nummer drie van het Vaticaan, als kardinaal-prefect van het Secretariaat voor de Economie van de Romeinse Curie. Hij werd intussen uit die functie ontzet, en werd eerder ook al afgezet als een van de naaste adviseurs van de paus.