Koning van de Champions League: magistrale Ronaldo loodst Juventus met hattrick voorbij Atlético

Dit is een artikel over de koning van de Champions League. Over de man met de meeste doelpunten op het Europese toneel. Over een Portugees op jacht naar een zesde titel. Over een aanvaller die zijn ploeg eigenhandig alsnog naar de kwartfinales schoot. Drie keer scoorde Cristiano Ronaldo tegen Atlético Madrid, genoeg om nu ook in Turijn stilaan onsterfelijk te worden. Ongelooflijk.

Zinédine Zidane had trainer van Juventus moeten worden. Althans, dat was toch hetgeen wat de Oude Dame zelf dacht dat er zou gebeuren. Zizou zou na het seizoen Massimiliano Allegri opvolgen en de Italianen een nieuwe triomf in Europa bezorgen. Maar Zidane koos voor Real Madrid. In Turijn was men naar verluidt met verstomming geslagen. Een klein mirakel in de Champions League, dat was het enige wat Juve er nog bovenop zou kunnen brengen.

Groot geloof

Juventus geloofde echt nog in de kwalificatie. Dat het in de Champions League nooit eerder een 2-0 uit de heenmatch wist op te halen, deerde hen niet. Zij waren toch de Italiaanse kampioen? De club die het de voorbije jaren twee keer tot de finale wist te schoppen? De ploeg die na die twee verloren finales – in 2015 en 2017 – dit jaar maar één doel had: het Kampioenenbal - met hoofdletter - winnen? En, vooral: zij hadden toch ene Cristiano Ronaldo in huis, onofficieel gekroond tot koning van de Champions League? De Portugees won de laatste drie edities van Europa’s hoogste belangrijkste beker, is de eeuwige topschutter en zal ooit ook wel nog de man met de meeste CL-wedstrijden worden. Met zo iemand zou het voor Juventus gewoon niet kunnen mislopen, toch? Alleen, CR7 toonde zich dit seizoen nog niet bepaald trefzeker in zijn geliefde toernooi. Slechts twee assists. En maar één goal. Niet van zijn gewoonte. In de heenwedstrijd in Madrid kon hij ook geen bal tegen de netten prikken en liet hij zich verleiden tot een reactie op de fans. De aanhang van Atleti zong over de verkrachtingszaak die de Portugees boven het hoofd hangt, Ronaldo repliceerde door zijn hand op te steken en vijf vingers te tonen. Zijn aantal eindzeges in de Champions League. Maar daar koop je bij een 2-0-achterstand niets mee. In Turijn zou hij toch iets moeten tonen. En of hij dat deed.

Foto: AP

Vijf minuten was de match onderweg toen Ronaldo Jan Oblak al een eerste keer in verlegenheid bracht. Björn Kuipers zag een overtreding in zijn poging de bal van de doelman te ontfutselen. Licht, maar oké: Het was maar een opwarmertje. Het voorgerecht kwam namelijk twintig minuten later. Frederico Bernardeschi zette voor, bij zijn eerste poging op doel buffelde Ronaldo de bal meteen binnen. Juventus werd nog wat groter, de statistieken van CR7 nog wat straffer. Atlético kroop nog meer achteruit dan de voetbalfan van hen gewoon is, terwijl de thuisploeg bleef komen. Vlak na rust volgde het hoofdgerecht, opnieuw geserveerd door Ronaldo. Opnieuw een voorzet, opnieuw een kopbal. Oblak pareerde nog redelijk geweldig, maar doellijntechnologie schonk Ronaldo zijn tweede van de avond. Zijn Europese doelpuntentotaal dit seizoen in één match verdrievoudigd. Op het moment dat zijn ploeg het het meest nodig had. Dan verdien je dringend een kroon voor je titel ‘koning van de Champions League’.

Foto: REUTERS

Vriendin in tranen

Alleen, het werk was nog niet volbracht. Er ontbrak nog een dessert. Een kersje op de taart, een laatste doelpuntje om al het werk van voorheen niet teniet te doen. 2-0 betekende nog steeds verlengingen en geen zeker ticket richting kwartfinales. Maar die goal kwam maar niet. Beide ploegen trokken zich meer en meer terug, invaller en toptalent Moise Kean miste een dot van een kans en dat zou het dan wel geweest zijn tot aan de verlengingen, toch? Toch?! Neen, niet met Ronaldo op het veld. Bernardeschi werd foutief gestopt in de zestien en daar stond CR7. Klaar voor zijn derde van de avond. Het hoogtepunt van zijn wraak na de heenmatch. Hij scoorde. Uiteraard. Goal, winst, kwalificatie.

Foto: AFP

Ook een recordje tussendoor, want met deze achtste hattrick in de Champions League staat hij naast Lionel Messi bovenaan de eeuwige rangschikking. Maar hey, daar draaide het niet om. Wel over zijn juichende zoon Cristiano Ronaldo Jr. in de tribune, over zijn vriendin Georgina Rodríguez die naast het kind overmand werd door tranen, over een zesde Champions League-zege die nog steeds mogelijk was en is. Het zou van Ronaldo naast Francisco Gento ook de man met de meeste eindzeges in Europa’s hoogste beker maken. Wel, de koning verdient dat.

