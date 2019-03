‘Facebook wordt een totaal andere plek’

Technologieredacteur Dominique Deckmyn legt uit hoe sociale netwerken volgens Mark Zuckerberg gaan evolueren. ‘We gaan niet meer alles delen. De toekomst wordt er een van meer private conversaties in kleinere groepen.’ Wetenschapsjournalist Pieter Van Dooren heeft het over Marswagentjes in de woestijn en muizen die in het donker leren kijken. En dan is er nog deze kwestie. Kan kunstmatige intelligentie nu wel of niet aan ons gezicht aflezen wat onze geaardheid is? Bits&Atomen heeft ook een nieuwe presentator. Economie- en technologieredacteur Karsten Lemmens