Manchester City (zonder De Bruyne en Kompany) smeert Schalke 04 een 7-0-pandoering aan

Geen enkel probleem voor Manchester City tegen Schalke 04 in de terugmatch van de achtste finales van de Champions League. Nadat de ploeg de heenmatch in Duitsland moeizaam won met 2-3 kende het in het eigen Etihad Stadium amper problemen met de ploeg uit Gelsenkirchen. Het werd zelfs 7-0.

Aan de rust stond het al 3-0 na doelpunten van Sergio Agüero – twee keer, waaronder één vanop de stip - en Leroy Sané. Match gespeeld, City voor de derde keer in haar bestaan naar de kwartfinales van de Champions League en dus nog steeds in de running om de beker met de grote oren dit seizoen eindelijk eens in de lucht te steken.

Uiteindelijk zou het nog 7-0 worden, na een wedstrijd waarbij de VAR bij elk doelpunt buiten de laatste drie geconsulteerd werd. Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden en Gabriel Jesus scoorden nog.

Het gejuich bij Kevin De Bruyne en Vincent Kompany was vermoedelijk wel iets minder luid dan dat van hun ploegmaats. De eerste ontbreekt nog met een blessure aan de hamstrings, Kompany ontbrak in de selectie nadat hij maandag ook al moest afhaken voor de training.