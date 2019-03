Lifestyleblad 'Nest' is dood (maar verdwijnt niet helemaal)

Het lifestyleblad ‘Nest’ verdwijnt niet, maar zal niet langer apart verkocht worden. Het zal zes keer per jaar bij ‘Libelle’ zitten.

Het tijdschrift Nest probeerde sinds 2002 tweemaandelijks het publiek voor zich te winnen met ‘landelijke lifestyle’. Met succes. Aanvankelijk bedroeg de oplage 175.000 exemplaren, waarvan ongeveer driekwart in Vlaanderen (het blad verschijnt in beide landstalen). Die oplage was de laatste jaren gezakt, maar bleef boven de 100.000 exemplaren hangen. Erg veel voor een nicheblad. Waarom wordt er dan ingegrepen?

‘Die oplagecijfers van Nest geven een wat vertekend beeld’, zegt uitgever Jos Grobben. ‘Er werden maar enkele tienduizenden exemplaren van verkocht, de rest ging naar de circa 70.000 leden van de Landelijke Gilden. Nest was niet langer rendabel, doordat de advertentie-inkomsten uitbleven.’

Daarom neemt Roularta nu drastische maatregelen. Nest wordt niet langer apart te koop aangeboden. Abonnees van het weekblad Libelle, dat Roularta begin vorig jaar overnam van Sanoma, krijgen voortaan zes keer per jaar Libelle Nest bij hun geliefde vrouwenblad.

Dit is de eerste ‘synergiebeweging’ tussen de verschillende uitgaven, sinds Roularta bijna de hele portefeuille van Sanoma overnam. ‘Maar het is dus niet zo dat Nest verdwijnt’, zegt Grobben. ‘Vergelijk het met Libelle Lekker, dat is ook een doorslaand succes: een maandelijks magazine voor foodies en hobbykoks, dat bij Libelle zit. Ook online is Libelle Lekker een bijzonder sterk merk.’

De synergie heeft wel degelijk gevolgen voor Nest. Inhoudelijk, omdat het blad wat meer op de doelgroep van Libelle wordt afgestemd: minder exclusief, wordt daarmee bedoeld. ‘Bepaalde redactionele keuzes, onder meer inzake interieurdesign, worden herbekeken’, zegt Grobben.

Die keuzes worden voortaan niet meer gemaakt door hoofdredactrice Karolien van Cauwelaert en redactiecoördinator Hilde Verbiest. Zij verlaten Roularta. De redactionele koers wordt voortaan uitgetekend door de hoofdredactie van Libelle.

De leden van de Landelijke Gilden krijgen ook Libelle Nest en de abonnees van Libelle krijgen het blad gratis. Waar zit dan de synergie? ‘Libelle Nest vervangt een ­andere tweemaandelijkse bijlage, Libelle Momentum,’ zegt Grobben. ‘En we proberen natuurlijk de abonnees van Nest te overtuigen een abonnement op Libelle te ­nemen.’