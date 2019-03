‘Alleen Verenigd Koninkrijk kan impasse oplossen’

De ­Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier waarschuwt na de nieuwe nederlaag van de Britse premier Theresa May voor een harde Brexit.

‘De EU heeft alles gedaan om het Brexit-akkoord goedgekeurd te krijgen’, zegt Barnier op Twitter. ‘Alleen in het Verenigd Koninkrijk kan de impasse opgelost worden. Onze voorbereidingen voor een “no deal” zijn nu belangrijker dan ooit.’

Na de bijkomende toegevingen die de EU heeft gedaan, is het moeilijk om te zien wat we nog kunnen doen. Dat laat een woordvoerder van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk in een mededeling weten. ‘De EU blijft achter het Brexit-akkoord staan, met de Ierse backstop.’

Als het Verenigd Koninkrijk uitstel vraagt, dan zullen de 27 staatshoofden en regeringsleiders daar volgens Tusk unaniem mee moeten instemmen. ‘De 27 lidstaten verwachten een geloofwaardige verantwoording voor een mogelijke verlenging en de duur ervan.’

Ook Tusk waarschuwt dat een “no deal” waarschijnlijker wordt. ‘We zullen onze voorbereidingen voortzetten en zien dat we klaar zijn voor dat scenario.’