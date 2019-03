Bourgeois pleit voor douane-unie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois pleit onomwonden voor een douane-unie met het VK. De nieuwe nederlaag van Theresa May noemt hij ‘een bijkomende periode van onzekerheid’.

‘De verwerping van de Brexit-deal door het Britse Lagerhuis zorgt voor een bijkomende periode van onzekerheid voor onze burgers en bedrijven’, zegt Bourgeois. De kans op een chaotische ‘no deal’ Brexit stijgt volgens hem alweer sterk.

Geert Bourgeois roept daarom onomwonden op voor een douane-unie met het VK.

‘Ik heb liever geen Brexit, maar als die er toch komt, is een douane-unie een minimum. Het is ondenkbaar dat we na 30 maart minder vlot handel zouden kunnen drijven met het Verenigd Koninkrijk dan met Turkije’, aldus Bourgeois.

Hij somt de voordelen van een douane-unie voor de Britten op. ‘Een douane-unie komt tegemoet aan de belangrijkste eisen van de Britten: geen vrij verkeer van personen, geen jurisdictie van het Europees Hof van Justitie, geen bijdrage aan het Uniebudget en bovendien biedt een douane-unie een oplossing voor de Ierse grenskwestie.’

Eén nadeel voor de brexiteers: bij een douane-unie blijven de Britten voor handelsverdragen afhankelijk de EU. Bourgeois antwoordt: ‘Maar ik weet uit ervaring dat alleen een groot blok zoals de EU wereldwijd sterke handelsverdragen kan sluiten. Bovendien is 55% van de export van het VK gerelateerd aan het Europese handelsblok.’

Voka wil harde Brexit vermijden

De Vlaams werkgevers, verenigd in Voka, hoopt dat een harde Brexit zonder akkoord nog steeds kan worden vermeden. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: ‘We moeten er tot de laatste snik alles aan blijven doen om een harde Brexit te vermijden. Een tijdelijke verlenging van de onderhandelingen met zicht op een oplossing moet mogelijk blijven.’

‘Een eindeloos uitstel van de Brexit-onderhandelingen zonder zicht op resultaat is echter ook niet wenselijk’, waarschuwt Maertens. ‘Een verlenging van de onderhandelingen mag niet leiden tot een simpel “uitstel van executie” maar moet echt gebruikt worden om eindelijk een broodnodige doorbraak te forceren.’