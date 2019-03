Wat wint een bekende Vlaming er net bij door op een lijst te gaan staan? Kleur bekennen om louter een partij te steunen kan toch nefast uitdraaien voor je imago?

Dave Sinardet: ‘Het hangt er natuurlijk van af welke afspraken exact gemaakt zijn met de persoon in kwestie. Is die persoon enkel een parlementszetel beloofd of heeft hij of zij uitzicht op iets groters? Als er bijvoorbeeld sprake is van een mogelijke ministerpost wordt het al iets interessanter. Ik weet niet of dat ook hier het geval is. In het verleden is door toenmalig SPA-voorzitter Steve Stevaert al eens aan Goedele Liekens een regeringspost aangeboden geweest.’

Een aanbod waar ze toen niet op in ging.

‘Het is interessant dat ze dat toen heeft geweigerd. Eén van de redenen was dat ze op het hoogtepunt stond van haar TV-carrière en het druk had met andere projecten. Dan vraag ik me af of het omgekeerde ook geldt. Staat haar carrière nu minder op een hoogtepunt? Hetzelfde gaat op voor Lynn Wesenbeek. Ooit was ze een populair en actief tv-figuur maar vandaag liggen haar hoogdagen ook wel achter haar. Misschien zien sommige BV’s in de politiek een mooie manier om hun loopbaan af te ronden.’

In het verleden bleek de politieke wereld nochtans niet zo gunstig te zijn voor BV’s.

‘Het hangt natuurlijk vanaf wie je daartoe rekent. Bekende wetstraatjournalisten zoals Dirk Sterckx (Open VLD) en Ivo Belet (CD&V) zijn er wel in geslaagd een carrière binnen de politiek te kunnen uitbouwen. Door hun ervaring binnen de politieke wereld kunnen ze zich beter handhaven. Anderen die minder vertrouwd zijn met de politieke dynamiek gedijen niet zo goed in die wereld.’

‘Ik denk daarbij aan figuren uit de bedrijfswereld, zoals Volvo-topman Peter Leyman die na minder dan een jaar in de Kamer weeral opstapte. Of sommigen uit de academische wereld zoals Christine Van Broeckhoven die vrij onvoorbereid tot Antwerps lijsttrekster werd gebombardeerd voor SP.A en ex-CD&V’er Rik Torfs die zich niet echt kon schikken in de partijdiscipline en uiteindelijk ontslag nam als senator. Voormalig bondscoach Marc Wilmots zijn carrière bij de MR is een ander voorbeeld.’

Koesteren die bekende gezichten niet gewoon de illusie dat ze als outsider daadwerkelijk iets kunnen veranderen?

‘Dat is een fenomeen dat ik inderdaad al een paar keer gezien heb. Het geval van Wilmots illustreert dat volkomen. Hij wou iets betekenen voor de domeinen jeugd en sport maar hij werd door de MR op de senaatslijst gezet omdat hij daar het meeste stemmen kon opleveren. Helaas waren zijn speerpunten gemeenschapsbevoegdheden. Binnen een federaal orgaan als de Senaat kon hij dus niets verwezenlijken. De arme man kon toen zelfs geen ontslag nemen omdat de MR niemand had om hem op te volgen.’

‘Het is dus niet omdat je in een parlement zit dat je ook effectief een impact gaat hebben. Zeker als je partij in de meerderheid zit, wordt er van je verwacht dat je gewoon meestemt. In het beste geval kan je tijdens de regeringsvorming je stempel drukken op de thema’s die je belangrijk vindt. Maar als die onderwerpen voor de partij geen prioriteit zijn, kan je politiek avontuur al helemaal tegenvallen.’

Maar in sommige gevallen kunnen ze dus wel hun kernthema’s laten doorwegen?

‘De vraag is of ze met hun kernthema’s niet meer betekenen voor de partij dan omgekeerd. Politieke partijen trekken niet enkel BV’s aan voor hun kapitaal aan bekendheid en stemmenpotentieel is maar ook voor het profiel dat die BV’s belichamen. Politieke partijen willen hun imago aanscherpen op bepaalde thema’s. Goedele Liekens, een sterke vrouw, die zich inzet voor vrouwenrechten sluit aan bij het profiel dat Open VLD zich al een tijdje wil aanmeten.’

‘Zo pleitte de partij bijvoorbeeld ook al voor evenveel mannen als vrouwen in de regering. Alexander De Croo is als minister van Ontwikkelingssamenwerking ook een sterke pleitbezorger van vrouwenrechten. Bij Gescinska zullen haar Poolse roots dan weer een rol spelen omdat ze de Europese eenmaking belangrijk vindt. De partij laat zien dat ze met bepaalde thema’s bezig zijn en BV’s kunnen expertise op een bepaald domein aanbieden. Er hangt dus een soort van symboliek rond het binnenhalen van zo’n figuur maar het is wel jammer als het daar stopt. Als politicus wordt nog altijd verwacht dat je concrete beleidsvisies hebt en niet enkel een aantrekkelijk profiel.’