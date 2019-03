'Klasse, je hebt het of je hebt het niet.' En volgens Wouter Beke heeft Bart De Wever het niet. De Wever had nog eens Kris Peeters beschimpt.

Ooit is het rijk van Bart De Wever (N-VA) uit. Dat staat in de sterren geschreven. Dat zegt De Wever zelf in het programma Alloo bij Bart De Wever. ‘Elke politieke carrière eindigt een beetje droevig.’

De Wever geeft in het programma zelfs een voorbeeld: zijn voormalige uitdager Kris Peeters (CD&V), die naar Europa trekt.

‘Er zijn geen uitzonderingen’, zegt De Wever. ‘Kijk nu naar Kris Peeters, die de Europese lijst moet trekken: dat is een droevig einde, als vicepremier. Iedereen weet dat dat eigenlijk uw pensioen is. De Romeinen zouden gezegd hebben: Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open, u bent niet meer nodig. En nu word je naar het Europees Parlement gestuurd.’

Een messcherp verdict voor Peeters, die door De Wever al bijzonder hard aangepakt was tijdens de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Zo had de Antwerpse burgemeester zijn rivaal als ‘transmigrant’ bestempeld. En Peeters is al langer een geliefd mikpunt van N-VA’ers, die hem een blok aan het been vonden binnen de federale regering.

Alleen lijkt De Wever zo ook wel te bevestigen dat de overstap van Vlaams minister-president en partijgenoot Geert Bourgeois een pensionering is. Nochtans wilde niemand bij de partij dat gezegd hebben.

De uitspraken zetten alvast kwaad bloed bij CD&V. ‘Klasse, je hebt het of je hebt het niet’, zegt partijvoorzitter Wouter Beke. ‘Een echt degoutante uitspraak van mijn collega.’

Klasse, je hebt het of je hebt het niet. Een echt degoutante uitspraak van mijn collega. Politiek debat mag hard en stevig zijn, maar vraagt een minimum aan respect. De bodem lijkt nu helemaal weggeslagen. https://t.co/Wop1keJ8Ie — Wouter Beke (@wbeke) 12 maart 2019

De N-VA zelf heeft overigens al onderstreept dat de situatie van Geert Bourgeois niet vergelijkbaar is met die van kris Peeters 'want Bourgeois leed geen politieke nederlaag met een exit tot gevolg'.