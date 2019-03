Morning-afterpil gratis voor alle vrouwen, contraceptie wordt gratis tot leeftijd van 25 jaar

Contraceptie wordt binnenkort terugbetaald tot de leeftijd van 25 jaar. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft daarover dinsdag een wetsvoorstel van de PS goedgekeurd.

Volgens het voorstel wordt de morning-afterpil voor iedereen gratis, ongeacht de leeftijd van de vrouw. De regering moet wel nog een Koninklijk Besluit uitvaardigen om de maatregel te doen ingaan.

Enkel N-VA stemde tegen het voorstel.

Voor contraceptie is er nu een terugbetaling tot de leeftijd van 21 jaar. Volgens de PS hebben steeds meer jonge vrouwen het moeilijk om rond te komen. In juli vorig jaar leefden bijna 45.000 vrouwen tussen de 21 en de 25 jaar van een leefloon.

CD&V en de liberalen dienden een amendement in waardoor het voorstel pas ingaat na de publicatie van een Koninklijk Besluit. De PS wil dat de regering dat besluit zo snel mogelijk neemt. Volgens de Franstalige socialisten kan de kostprijs van de maatregel - volgens het RIZIV zowat zes miljoen euro per jaar - geen bezwaar zijn.

In juli van vorig jaar besliste het Gentse OCMW al dat zijn klanten en mensen in ­armoede voortaan anticonceptiemiddelen zoals condooms, de morning-afterpil of een staafje terugbetaald krijgen.