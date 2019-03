Wat Hendrik Vuye drie weken geleden nog ontkende tegenover De Standaard, bevestigt hij morgen in Knack. Zijn parlementair avontuur zit erop. Ook zijn onafscheidelijke kompaan Veerle Wouters gaat op zoek naar ander werk. De twee gewezen N-VA’ers zagen geen mogelijkheid om zich met uitzicht op succes bij de kiezer aan te bieden. Gedurende haast twee jaar hebben ze geprobeerd om op rechts een nieuw partij te stichten – eerst met Vlaams Vlaams Belang als nucleus, later met Jean-Marie Dedecker. Het zelf proberen op eigen houtje leek zinloos.

Dat Vuye en Wouters lange tijd met Vlaams Belang hebben onderhandeld, was al bekend. Volgens voorzitter Tom Van Grieken liepen de gesprekken spaak op een aantal ‘technische factoren’, zoals het stellen van mondelinge vragen. Volgens Vuye liep het fout op de vraag van Vlaams Belang om te integreren in de partij. Dat heeft het duo steeds geweigerd. Ze beschouwen zich niet als Belangers. Bovendien zou dat vooral Vuye veroordelen tot het voortdurend beantwoorden van de vraag waarom hij het cordon doorbrak. Dat zou zijn inhoudelijke slagkracht bemoeilijken.

Echtscheiding

Ook de optie met Jean-Marie Dedecker bleek een doodlopende straat. Vuye ging ervan uit dat Dedecker nooit op een lijst van de N-VA zou figureren, die partij geeft hem immers onvoldoende vrijheid. Maar hij vergiste zich. En zonder de burgemeester van Middelkerke ging de nieuwe partij met de naam Gezond Verstand (en de baseline ‘Recht voor de vuist’) niet door.

Aan De Standaard bekent Dedecker schuld. ‘Ik heb dat inderdaad zo aangevoeld. Het is erg dat ze van mij afhankelijk waren. Ik vind het erg jammer.’ Maar de West-Vlaamse lijstduwer had geen zin om opnieuw een partij uit de grond te stampen. ‘Het zou me een echtscheiding hebben bezorgd. 410 kandidaten zoeken, waarvan de helft vrouwen: ik word 67 jaar, ik heb er de energie niet meer voor. Ik zie de golf wel, ik had er maar in te duiken. Ik krijg ook talloze mails, over de N-VA die tekortschiet. Maar al het werk zou weer op mijn schouders terechtkomen, zelfs als men het tegendeel beweerde.’

Uiteindelijk haalde Theo Francken hem over om als onafhankelijke op de West-Vlaamse N-VA-lijst te figureren. Dedecker grinnikt als hij de bezorgdheid van Vuye verneemt. ‘Ik heb echt carte blanche gekregen, ook van de voorzitter.’

Objectief V

Meteen is het over en out. Voorlopig bestaat er nog geen duidelijkheid over hun toekomst. Vuye denkt er aan om te gaan werken rond de vrijheid van meningsuiting, eventueel in samenwerking met Paul Cliteur die aan de universiteit van Leiden doceert. Wouters denkt aan een job in de privésector. Vuye maakte een termijn vol in de Kamer, Wouters twee.

Het duo moest in september 2016 de N-VA verlaten nadat ze stevige kritiek hadden geuit op de werking van de N-VA en het gebrek aan communautaire slagkracht. Het werd de apotheose van een erg moeilijke relatie. Enkele maanden voordien zette de partijtop Vuye al af als fractieleider. Samen met Veerle Wouters kreeg hij als troost de leiding over Objectief V, een soort studiecentrum dat de volgende staatshervorming moest voorbereiden. Op het moment zelf zag hij dat niet als een ‘defenestratie’, the worst was yet to come.

Vuye, een professor staatsrecht aan de universiteit van Namen, dook in 2010 voor het eerst op in de entourage van Bart De Wever toen die onderhandelde met PS-voorzitter Elio Di Rupo over de staatshervorming. Via zijn vriend Ben Weyts verzeilde hij in 2014 in de Kamer. Zijn perfecte tweetaligheid en zijn rol als onderhandelaar bij het Zweedse regeerakkoord maakte hem tot een geschikte fractieleider. Maar allerlei machinaties binnen de grote maar door interne concurrentie verscheurde fractie deden hem de das om. Begin 2016 nam Peter De Roover over, hij schikte zich beter naar de wensen van de voorzitter.

Cynisch

Sinds het najaar van 2016 was het in het parlement iedere week uitkijken naar de vragen van de tweemansfractie Vuye&Wouters. Die blonken uit in stekeligheid, waarbij de N-VA het meer dan eens moest ontgelden. Met hun legistieke kennis veegden de twee de vloer aan met de meerderheid. Hun spitse tussenkomsten zullen worden gemist.

Nochtans loopt Vuye niet hoog op met de werkzaamheden in de Kamer. ‘ In 2004 schreef ik een tekst over het parlement. Ik kreeg toen het verwijt dat ik te cynisch was. Mocht ik hem nu herschrijven, hij zou nog veel cynischer zijn. De Kamer is dikwijls niet meer dan een praatbarak. De perceptie telt, over inhoud gaat het amper of nooit. Soms maak ik me de bedenking dat ik me deze ellende beter had bespaard. Maar als professor schrijf je boeken voor de bibliotheken, niemand leest ze. Als parlementslid krijg je meer aandacht. De impact van je gedachten is groter,’ zo filosofeerde hij net na zijn vertrek uit de N-VA in De Standaard.

In Knack klinkt het niet anders. ‘Persoonlijk heb ik het wel gehad met dat theater in de Kamer.’ Toch weerklinkt ook wat spijt. ‘Ik wilde nog wel eens mijn schouders zetten onder een nieuw project.’