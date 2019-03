Even paniek in Oostende: de Mercator zinkt

Vanmiddag was het beroemdste schip van Oostende (en omstreken), de Mercator, aan het zinken. Er was een klep blijven openstaan.

Paniek in Oostende vanmorgen, zo meldt Het Ostends Nieuws. De Mercator leek te zinken. De elektriciteit op het schip viel weg, een teken dat de Mercator te veel water aan het maken was.

Blijkbaar was er een lek ter hoogte van de machinekamer omdat een klep openstond. Het Laatste Nieuws maakt ook gewag van een gesprongen leiding. Er stond tot een meter zeewater in de machinekamer.

Het euvel was snel verholpen. De brandweer was ter plaatse met duikers en die konden de klep weer sluiten. De civiele bescherming moest het water uit de romp wegpompen. Dat water mocht niet terug in het dok terechtkomen omdat het vervuild was door de olie in de machinekamer. Het werd opgevangen in containers.

Er zou geen ernstige waterschade zijn aan het schip. Bevoegd schepen Anseeuw (N-VA) denkt dat het schip morgen weer open is voor toeristen.

Foto: dji

De Mercator werd al in 1961 ingericht als een museumschip. Het ligt sinds 1964 in Oostende en kreeg enkele jaren geleden nog een grondige opfrisbeurt.

In totaal maakte de driemaster 54 reizen. Zo haalde het schip in 1936 het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug naar België.