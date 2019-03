Hoe gaat het eraan toe in de gesloten jeugdinstellingen? Het eerste jaarrapport van de in 2017 opgerichte Commissie van Toezicht maakt duidelijk dat er nog verschillende werven zijn. Het rapport, dat ...

Hoe gaat het eraan toe in de gesloten jeugdinstellingen? Het eerste jaarrapport van de in 2017 opgerichte Commissie van Toezicht maakt duidelijk dat er nog verschillende werven zijn. Het rapport, dat woensdag voorgesteld is, werd opgesteld door maandcommissarissen, vrijwilligers die elke maand onaangekondigd een voorziening bezochten. 'Hun werk heeft geholpen bij het op gang brengen van een constante verbetercyclus op de werkvloer', zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 'Met veel van de observaties uit de tussentijdse verslagen is al aan de slag gegaan en staan nog aanpassingen en bijsturingen op stapel.'

Uit het rapport komt enerzijds een enorme appreciatie voor het personeel naar voor. Ook de directies hebben duidelijk goede intenties. ‘We gaan verder op het ingeslagen pad van verbeteringen’, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn. Toch komen verschillende structurele problemen bovendrijven.

1. Infrastructuur

Een van de grootste pijnpunten blijft de infrastructuur. Zo zijn de muren van het oude gebouw in Beernem vol gekladderd. De verf bladdert af en de ramen kunnen niet op een kier. In de zomer is er geen verkoeling. Ook in De Grubbe in Everberg laat de infrastructuur te wensen over. Volgens de maandcommissaris oogt het geheel ‘triest en uitgewoond’. Er is schimmel op de muren en tochtgaten aan de ramen. Er zijn douchekoppen die niet werken en er zit weinig druk op het water. ‘Wat ik echt vies vind in mijn kamer, zijn de vochtdruppels die van het plafond druppen. Eigenlijk is het onverantwoord om hier jongeren te plaatsen’, zegt een jongere in het rapport.

De slechtste leerling van de klas is het Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren. ‘Het is hier klein, uitgewoond en deprimerend’, zegt een jongere. ‘De cellen zijn erbarmelijk’, zegt een ander. ‘Niets van daglicht, niets van lucht.’ De commissie oordeelt zelf dat ‘het soms sterk op een gevangenis voor volwassenen lijkt’. ‘De gebrekkige en sterk verouderde infrastructuur maakt een menswaardige opvang erg moeilijk.’ De betrokken ministers beslisten eerder al dat het detentiecentrum definitief gesloten zal worden, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Het jaarrapport looft wel de creativiteit van de opvoeders. Zo stoppen ze in de zomer flessen water in de diepvries die de jongeren kunnen meenemen naar bed om af te koelen. Een kapotte douchekop wordt vervangen door een plastic fles in Everberg. In Beernem zegt een jongere: ‘De verzorgers zorgen op warme zomerdagen voor voetbaden en ventilatoren. Dat verzorgende is leuk om eens te voelen.’

Er is ook beterschap op komst: ‘Er ligt een meerjarenplanning op tafel’, zegt Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. ‘We passen de infrastructuur van de kamers aan in overeenstemming met de geldende standaarden. Op dit moment wordt een nieuwe campus gebouwd in Everberg. Ook in andere campussen starten structurele verbouwings- en verbeteringswerken.’

2. Niveau onderwijs

Een vaak herhaalde bezorgdheid is de kwaliteit van het onderwijs. Verschillende meisjes uit De Zande in Beernem vrezen dat het onmogelijk wordt om na hun verblijf opnieuw aan te sluiten in het aso. ‘Het niveau van de lessen is te algemeen. Ze vragen zich ook af of ze wel een diploma kunnen halen’, stelt de maandcommissaris. Ook in campus De Markt vinden jongeren de inhoud van de lessen te algemeen en te veel gericht op technische en beroepsopleidingen. In andere instellingen is het vaak moeilijk of onmogelijk om contact te behouden met de eigen school.

‘De bedoeling is om de kinderen te helpen in de gesloten jeugdinstellingen. Het is paradoxaal als ze net op dat ogenblijk een jaar verliezen in het onderwijs. Op zo’n moment helpen we de jongeren niet, maar hinderen we ze’, vindt Lorin Parys (N-VA). Jongerenwelzijn schaart zich achter de aanbevelingen en werkt momenteel aan een breder onderwijsaanbod. ‘Schoolachterstand wordt ook zo veel mogelijk vermeden’, zegt Bogaert.

3. Gebruik isoleercellen

‘Ik heb al 14 dagen in de groene isoleercel gezeten’, zegt een jongen uit De Markt in Mol. ‘Daar is niets om je af te leiden. Dat was voor mij veel te lang en mensonwaardig.’ De commissie stelt vast dat isoleercellen zowel in de gemeenschapsinstellingen als in de private op verschillende manieren gebruikt worden. Soms is het een beschermingsmaatregel, soms ook een sanctie. In sommige isoleercellen hangt ook nog geen klok. ‘Geen tijdsbesef hebben is verschrikkelijk’, oordelen de jongeren.

De commissie vraagt een gemeenschappelijk gedragen visie. Jongerenwelzijn bevestigt bezig te zijn om de isolaties bij te sturen, te werken aan meer alternatieven en nieuwe methodieken om crisissen te voorkomen. ‘En aan fixatie doen wij niet.’

4. Doorstroming

De re-integratie na een verblijf in de jeugdinstelling is problematisch. Voor veel jongeren is er geen onmiddellijke doorstroming mogelijk. De reden: er zijn overal wachtrijen. ‘Ik zit hier al 14 maanden. Er zijn te lange wachtlijsten in de andere voorzieningen en de jeugdrechter kan niet anders dan me telkens drie maanden bij geven’, getuigt een jongere uit De Markt. ‘Elke verlenging van hun termijn vinden ze onrechtvaardig en dat maakt hen vaak erg boos. Op dat moment wordt de instelling een “gesloten wachtruimte”’, zegt de maandcommissaris uit Beernem.

‘Dit is één van de grootste lacunes’, reageert Parys. ‘Het is ongelofelijk. Op zo’n moment worden je rechten aangetast. Jongeren worden langer opgesloten omdat er nergens plaats is. Dat is fundamenteel oneerlijk.’

‘In de groepsgesprekken wordt duidelijk dat de meesten niet weten wie hun consulent is of dat die heel moeilijk of zelfs helemaal niet te bereiken is’, zegt de maandcommissaris van JEZ11 uit Ieper. ‘Ik zit hier al een jaar en heb mijn consulent al die tijd niet gehoord of gezien’, zegt een meisje. ‘Ze belt niet terug als ik een boodschap achterlaat. Ik heb uiteindelijk de jeugdrechter geschreven om dat te melden.’

5. Regeltjes

De regels verschillen niet alleen van instelling tot instelling, maar ook per leefgroep en vaak zelfs per opvoeder. 'De regels ogen complex en zijn erg uitgebreid', zegt een maandcommissaris. 'Per leefgroep geven opvoeders soms ook een eigen invulling aan de te volgen regels en afspraken.'

Verschillende instellingen werkten vorig jaar ook met een puntensysteem. Jongeren moeten dan bijvoorbeeld een uur vroeger naar bed als ze hun bord niet opeten. 'Ik en ook andere jongens uit mijn leefgroep zeggen vaak tegen elkaar dat we hier het best zoveel mogelijk zwijgen en gewoon doen alsof we voldoen aan de verwachtingen. Maar daardoor kroppen we veel op', ventileert iemand uit campus De Hutten in Mol.

6. Verveling en eenzaamheid

''s Nachts voelen de meisjes zich bang en eenzaam. Er is geen systeem om de nachtbewaking te roepen. Het is wachten tot ze iemand in de gang horen en dan kunnen ze duidelijk maken dat ze iets nodig hebben', zegt de maandcommissaris uit Beernem. Eenzaamheid is een vaak voorkomende klacht in het dossier. Voor in de eerste fase van een plaatsing vervelen jongeren zich en voelen ze zich eenzaam. De onthaalfase duurt volgens de jongeren dan ook te lang. 'De strenge eerste fase gaf me een gevoel van constante opsluiting', zegt iemand uit JEZ11 uit Ieper. 'De eerste zes weken waren een hel', zegt iemand anders. 'Plots geen contacten meer met de buitenwereld. Dat is om ons tot onszelf te laten komen, maar het is té hard.' Peter Jan Bogaert benadrukt dat de jeugdinstellingen binnenkort hun ‘onthaalfase’ zullen kunnen aanpassen met inbreng van de jongeren zelf.